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Gündem Karabük'te AK Parti'li Özkan Çetinkaya Belediye Başkanı seçildi! Özkan Çetinkaya kimdir
Gündem

Karabük'te AK Parti'li Özkan Çetinkaya Belediye Başkanı seçildi! Özkan Çetinkaya kimdir

Yeniakit Publisher
2024-04-01 05:28:00 -
Karabük'te AK Parti'li Özkan Çetinkaya Belediye Başkanı seçildi! Özkan Çetinkaya kimdir

Karabük'te 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Özkan Çetinkaya Belediye Başkanı seçildi. Özkan Çetinkaya kimdir?

Karabük'te 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Özkan Çetinkaya Belediye Başkanı seçildi. Safranbolu’da CHP’li Elif Köse, Yenice’de AK Parti'li Şekip Sertaş Karakaş, Eskipazar’da AK Parti'li Serkan Civa, Ovacık’ta AK Parti'li Ahmet Şahin, Eflani'de MHP’li Hüsnü Akın seçimi önde tamamladı.

Özkan Çetinkaya kimdir?

Özkan Çetinkaya, 1988'de Karabük'te doğdu. Önceki dönem AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı yapan Çetinkaya, İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Karabük Belediye Meclis Üyeliğinin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldı. Esnaf olan Çetinkaya, evli ve iyi derecede İngilizce biliyor.

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