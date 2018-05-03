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Karabükspor'da Ünal Karaman dönemi sezon sonu bitiyor!

Süper Lig'den düşmesi kesinleşen ve önümüzdeki sene TFF 1.Lig'de mücadele edecek olan Kardemir Karabükspor'da hareketli saatler yaşanıyor.

03 Mayıs 2018 Perşembe 02:11
Karabükspor'da Ünal Karaman dönemi sezon sonu bitiyor!

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR Süper Lig'den düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen ve önümüzdeki sezon TFF 1.Lig'de mücadele edecek olan Karabükspor yeni sezon planlamasına hız verdi. Yaşanan maddi sıkıntılardan dolayı transfer yasağıyla da karşı karşıya olan Karabük'te Teknik Direktör Ünal Karaman ile sezon sonu yollarını karşılıklı olarak ayırma kararı aldığı iddia edildi.

Kulüp Başkanı Mehmet Aytekin yeni bir teknik adamla şimdiden anlaştığı kaydedildi.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 02:11
  1. Kardemir Karabükspor
  2. Karabükspor
  3. Ünal Karaman
  4. Mehmet Aytekin

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