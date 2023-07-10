Karabaş otu: Her derde deva! İbn-i Sina 'Beynin Süpürgesi' diyor! Nedeni ise işte bu

İbn-i Sina'nın Beynin süpürgesi olarak tasvir ettiği Karabaş otu, hafızaya olan faydasıyla biliniyor ve beyin dostu bir bitki olarak tavsiye ediliyor. Vücuda alınan besinlerin sindirilmesi ve vücut tarafından atılması önemlidir. Doğanın kucağında bize sunulan ve bir çok faydası olan nimetlerden birisi de Karabaş otu. Bu bitki Beyin için o kadar faydalı ki, İbn-i Sina'nın 'Beynin Süpürgesi' diye tasvir ettiği Karabaş otu hakkında Homeopati ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran karabaş otunun virüs ve bakterilere karşı öldürücü etkisi olduğuna dikkat çekerek özellikle Osmanlı zamanında kolera salgınında sıkça kullanıldığını ifade etti..

Osmanlı'nın virüs kalkanı: Karabaş otu, İbn-i Sina'nın 'Beynin Süpürgesi'! Besinlerdeki ileri glikasyona son

Karabaş Otu Nedir?

Yeşil ve gri arası bir renge sahip olan gövdesi ve mosmor çiçekleriyle çayırlarda tüm asaletiyle boy gösteren karabaş otu, kendiliğinden yetişebildiği gibi alınan fideleri sayesinde sıcak iklime sahip her yerde özel olarak da yetiştirilebilir.

Son olarak, karabaş bitkisinin çiçeklerini toplarken ezmemeye dikkat etmenizin iyi olacağını da söylemeden geçmeyelim. Çünkü ezilen karabaş çiçeği etrafa hoş olmayan bir koku salar.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Homeopati ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, insan sağlığına birçok faydası bulunan karabaş otunun kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karabaş otunun lavanta bitkisi ile aynı aileden olduğunu belirten Koran, “Karabaş otu, yabancı lavanta ve keşiş otu olarak da bilinir. Özellikle Akdeniz ülkelerinde yetişen, vitamin ve mineraller yönünden son derece zengin olan karabaş otu kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum gibi mineralleri de bünyesinde barındırır” dedi.

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SAKİNLEŞTİRİCİ ETKİSİ VAR

Karabaş otunun içerdiği linalol ve linalil astat sayesinde yumuşak bir kokuya sahip olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Serhan Koran, “Karabaş otunun çay buharının ya da yağının koklanması depresyon, anksiyete ve sinirlilik durumlarında sakinleştirici olarak çok etkili olup, epilepsi dediğimiz sara hastalarında da tedaviye destek olarak kullanılıyor. Karabaş otu çayı hazırlanışı; normal çay gibi suyu kaynattıktan sonra 1 bardak su içine 1 tutam karabaş otu eklenir. Kapağını kapatıp 5 dakika dinlendikten sonra içime hazır hale gelir. Buharını ise hem ağızdan hem burundan soluyabiliriz” şeklinde konuştu.

Karabaş Otunun Faydaları Nelerdir?

-Çok iyi balgam söktürücüdür. Düzenli kullanımda vücuttaki balgamı kısa sürede söker ve atar.

-İdrar yolları enfeksiyonuna karşı mucizesi bir ottur. İdrar yollarına görülen enfeksiyonu karabaş otu sayesinde yok olmaktadır.

-Deri hastalığında özellikle egzaman gibi hastalıklarda karabaş otu eksik edilmemelidir.

-Bitkiler arasında kalbi en iyi güçlendiren bitkiler arasındadır.

-Özellikle romatizma ağrılara karşı çok faydalı bitkidir. Romatizma ağrıları olanlar muhakkak kullanması gerekir.

-Uykusuzluk problemleri çeken kişilere uykuya dalmayı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca düzenli kullanımda uykusuzluk problemine çözüm olmaktadır.

Sinüzitin tekrar olmaması ve ilerlemesine karşı faydası bulunmaktadır.

-Diğer bir özelliği ise beyin tümörünü geciktirici olmasıdır. Fakat düzenli ve yeterli kullanılması gerekir.

-Ayrıca kan ve akciğer kanserini de geciktirici özelliği de bulunmaktadır.

-Sinir sistemini ve kalp organını güçlendirmektedir.

-Karabaş otunun kan sulandırıcı özelliği de bulunmaktadır.

-Yüksek tansiyonu için de faydalıdır. Yüksek tansiyonu düşürücü özelliği de bulunmaktadır.

-Özellikle kan dolaşımı bozukluğuna da iyi gelmektedir.

-Hatta iç huzursuzluğa ve yorgunluğa karşı da karabaş otu çok faydası vardır.

-Epilepsi hastalığına karşı da çok faydası bulunmaktadır.

-Zekayı ve hafızayı güçlendiriyor ayrıca zihinsel yorgunluğa da iyi gelmektedir.

-Grip, nezle, soğuk algınlığına ve öksürük için de etkili bir ot türüdür.

-Baş ağrısında ve migren de etkili bir bitkidir.

-Sigarayı bıraktırıcı özelliği de bulunmaktadır.

-Hazımsızlığa, kabızlığa ve gaza da çok faydalıdır.

Karabaş Otunun Kullanımı Nasıldır?

2 tatlı kaşığı ister tohumunu ister 1 tatlı karabaş otunu kaynayan 1 su bardağı suyun içerisine atın ve 5-6 dakika boyunca kaynatın. Demleme süresi dolduktan sonra süzün ve günde 1 bardak olacak şekilde 10 gün boyunca için. 10 gün devam edin 7 gün ara verin. Kür halidir 2 defa yapılması yeterli olacaktır.

2 günde 1 olacak şekilde 1 bardak tüketin yeterlidir.

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