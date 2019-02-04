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Kara yollarında durum

04 Şubat 2019 Pazartesi 08:30
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun 18-19'uncu kilometrelerinde Dilovası kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 3-5'inci kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (Sivrihisar-Polatlı) iki yönlü sağlanıyor.

Reşadiye-Niksar yolunun 29'uncu kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Turgutreis-Bodrum yolunun Yahşi Kavşağı'nda istinat duvarı çökmesi nedeniyle Bodrum yönünde ulaşım tek şeritten veriliyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 26-29'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Gelibolu-Keşan yolunun 38-39'uncu kilometrelerinde (Güneyli mevkisi) yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle Keşan yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 26'ncı kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle 26-31'inci kilometrelerde ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde birer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Argıthanı-Sarayönü yolunun Ilgın şehir geçişindeki hastane kavşağı ile köprüsünde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan veriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 30'uncu kilometresinde yaya üst geçit çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 08:30
  1. Kara yolları
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durumu

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