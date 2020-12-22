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Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-12-22 08:08:18 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip-Kilis kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Mudanya kavşakları İzmir istikametindeki bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşıma İstanbul istikametinden kontrollü izin veriliyor.

Konya-Ereğli yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bolu-Mudurnu yolunun 44-46. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 1-2. kilometrelerinde Ankara-Niğde-Kırşehir Otoyol Kavşağı bağlantı yolu çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü sürdürülüyor.

Serik-Manavgat yolunun 22. kilometresindeki Manavgat Batı Köprülü Kavşağı'nda (Migros Kavşağı Köprüsü) köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Alanya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Havsa-Uzunköprü yolunun 3. kilometresindeki demir yolu köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler her iki istikamette tek şeride yönlendiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 2. kilometresindeki (Karadeniz Teknik Üniversitesi C Kapısı mevkisi) yaya üst geçidinin altyapı çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Karacasu-Tavas yolunun 14-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.



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