Kara lahana yemeğini dünyanın en kötüsü seçmişlerdi! Vedat Milor gereken cevabı verdi

4 milyon nüfuslu Hırvatistan’da yayın yapan Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı internet sitesi sözde yaptığı araştırma ve oylama ile dünyanın en kötü 100 yemeğini seçti. Listede biri ilk 10’da olmak üzere Türkiye’den de iki yemek yer aldı. O yemeklerden biri de Karalahana Çorbası oldu.

İnternet sitesinin uydurma araştırmasına tepkiler sürerken, Ordu başta olmak üzere tüm Karadeniz illerinde yapılan Karalahana Çorbaları sokaklarda vatandaşlara ikram ediliyor. Karadenizliler için vazgeçilmez lezzetleri arasında ilk sıralarda yer alan Karalahana çorbası lezzeti ile yerli yabancı turistlerinde beğenisi topluyor.

BAŞKAN GÜLER’DEN DE TEPKİ

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’de yaptığı paylaşımda, “Kara lahana, namı diğer pancar çorbası kırmızı çizgimizdir. Kurbağayı çorba yapıp içenlere, her türlü haşereyi kızartıp yiyenlere, Karadeniz mutfağının en önemli lezzetleri arasında yer alan Karalahana çorbasına laf ettirecek değiliz”

KAALE ALMAYIN BU ZIRVALARI

Hırvatistan merkezli Taste Atlas sitesinin geçen yılda benzer araştırmalar yaptığı ortaya çıktı. Ülkelerle ilgili benzer yayınlar yaparak popüler olmaya çalıştığı anlaşılan siteye en güzel cevabı ise dünyaca ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor vermişti.

Milor’un geçen yıl taste Atlas ile ilgili yaptığı paylaşım şöyle;

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“Böyle arada restoranlarla ve yemeklerle ilgili saçma sapan listeler gündeme geliyor. Nasıl bir metodoloji izlediği ya da kimin oy verdiği belli değil. Tek fonksiyonu sahip olduğumuz kompleksleri gün yüzüne çıkarmak. Kaale almayın, meşruiyet kazandırmayın bu zırvalara”

DR. ÖZ: GRİBİN İLACI PANCAR ÇORBASI

Türk asıllı Dünyaca ünlü bir isim olan Dr. Mehmet Öz de 4 yıl önce yaptığı açıklamada gribe karşı kara lahana çorbasını yani pancar çorbasını önermişti. Dr. Mehmet Öz pancar çorbası için “Gribi önler, doğal bir grip aşısıdır” dedi.

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