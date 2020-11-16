Kar kaplanları nöbete hazır

Otoyolun Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasında bulunan 23 kilometrelik kesiminde, trafik akışının aksamaması için “Kar kaplanları” olarak bilinen ekipler tarafından viyadüklerde derz yenileme çalışması ile havalandırma, trafik yönetim, kamera ve tünel sistemlerinin bakımı yapıldı. Araçlara da kar bıçakları ve tuz sericiler takılırken, buz algılama sistemi kışa hazır hale getirildi.



5550 ton tuz kullanılması planlandı



Güzergahta, 12 ekipmanlı kamyon, 1 vakumlu süpürge, 1 çekici, 1 kurtarıcı, 1 rotatif, 3 yükleyici ve 1 vinç olmak üzere 20 iş makinesi 15 Kasım’dan gelecek yıl 1 Nisan’a kadar görev yapacak. Kar ve buzla mücadele için 5 bin 550 ton tuz ve 82 ton eriyik kullanılması planlandı. Toplam 71 personelle zaman mefhumu gözetmeksizin vatandaşların güvenli, konforlu ve rahat yolculuk yapmaları için yoğun çaba gösterilecek.