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Aktüel "Kar kaplanları" İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısında nöbete hazır
Aktüel

"Kar kaplanları" İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısında nöbete hazır

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde görev yapacak kara yolları ekipleri ağır kış şartları için hazırlıklarını tamamladı - Güzergahta, 12 ekipmanlı kamyon, 1 vakumlu süpürge, 1 çekici, 1 kurtarıcı, 1 rotatif, 3 yükleyici ve 1 vinç olmak üzere 20 iş makinesi 15 Kasım'dan 1 Nisan 2021 tarihine kadar görev yapacak

Yeniakit Publisher
2020-11-15 11:39:04 -
"Kar kaplanları" İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısında nöbete hazır

BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kış mevsimi için hazırlıklarını tamamlayan kara yolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için 7/24 esasına göre çalışacak.

Otoyolun Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasında bulunan 23 kilometrelik kesiminde, trafik akışının aksamaması için "Kar kaplanları" olarak bilinen ekipler tarafından viyadüklerde derz yenileme çalışması ile havalandırma, trafik yönetim, kamera ve tünel sistemlerinin bakımı yapıldı.

Araçlara da kar bıçakları ve tuz sericiler takılırken, buz algılama sistemi kışa hazır hale getirildi.

Kış tedbirleri kapsamında karla mücadelede görev yapacak personelin eğitimi de tamamlandı.

Her yıl milyonlarca aracın geçtiği güzergah olan Bolu Dağı, Bakım ve İşletme Şefliği Kontrol Merkezinde 92 kamerayla 7/24 takip ediliyor.

Herhangi bir olumsuzluk durumunda kameralar sayesinde kısa sürede müdahalede bulunulabiliyor.

Yoğun kar yağışı ve trafik kazaları nedeniyle yolun ulaşıma kapanması durumunda trafik akışı, Kaynaşlı ve Abant gişelerinden D-100 kara yolundan Bolu Dağı'na verilecek.

Önlemlerin alınmasının ardından yolun ulaşıma açılmasıyla tekrar Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden trafik akışı sağlanacak. Ekipler, olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde bulunacak.

- Kar ve buzla mücadele için 5 bin 550 ton tuz kullanılması planlandı

Güzergahta, 12 ekipmanlı kamyon, 1 vakumlu süpürge, 1 çekici, 1 kurtarıcı, 1 rotatif, 3 yükleyici ve 1 vinç olmak üzere 20 iş makinesi 15 Kasım'dan gelecek yıl 1 Nisan'a kadar görev yapacak.

Kar ve buzla mücadele için 5 bin 550 ton tuz ve 82 ton eriyik kullanılması planlandı. Toplam 71 personelle zaman mefhumu gözetmeksizin vatandaşların güvenli, konforlu ve rahat yolculuk yapmaları için yoğun çaba gösterilecek.

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