  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kar geri geliyor, Meteoroloji tarih verip uyardı! İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak
Gündem

Kar geri geliyor, Meteoroloji tarih verip uyardı! İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre mart ayının ilk haftası Türkiye'yi etkisi altına alacak soğuk hava dalgasıyla İstanbul dahil birçok ilde yeniden kar yağışı başlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 11:32:00 - 2021-02-25 11:33:12
Kar geri geliyor, Meteoroloji tarih verip uyardı! İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

Türkiye hafta sonu itibari ile yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Mart ayı itibari ile Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de soğuk hava etkisini artıracak karla karışık yağmur görülecek.

2 Mart'ta soğuk hava dalgası etkili olacak

İstanbul'da da hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken yer yer karla karışık yağmurlar görülecek. 2 Mart Salı itibari ile soğuk hava yurt genelinde etkili olacak.

Yağmur alacak yerler

Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri ile Sinop çevrelerinin yağmurlu, sabah ilk saatlerde İstanbul'un hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kar ve karla karışık yağmur

Ardahan çevreleri ile Artvin'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar Suriye'de dengeleri sarsacak gelişmeyi açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar Suriye'de dengeleri sarsacak gelişmeyi açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye'nin Deyr ez Zur bölgesine Patriot transfer ettiğini açıklayan Terör ve Güvenlik Politikaları U..
Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav: Mavi Marmara gibi Türkiye'ye zarar veren bir olay yok
Gündem

Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav: Mavi Marmara gibi Türkiye'ye zarar veren bir olay yok

Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, Türkiye ve İsrail ilişkilerine ilişkin yaptığı konuşmada, "Bence Mavi Mar..
Suudi gazete neyin peşinde? Türkiye'yi kışkırtma çabası!
Medya

Suudi gazete neyin peşinde? Türkiye'yi kışkırtma çabası!

Soner Yalçın, Suudi Arabistan yayın kuruluşu Şarkul Avsat'ı ve Türkiye'yi kışkırtma çabasını konu alan bir yazı kaleme aldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay