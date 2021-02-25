Kar geri geliyor, Meteoroloji tarih verip uyardı! İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak
Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre mart ayının ilk haftası Türkiye'yi etkisi altına alacak soğuk hava dalgasıyla İstanbul dahil birçok ilde yeniden kar yağışı başlayacak.
Türkiye hafta sonu itibari ile yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Mart ayı itibari ile Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de soğuk hava etkisini artıracak karla karışık yağmur görülecek.
2 Mart'ta soğuk hava dalgası etkili olacak
İstanbul'da da hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken yer yer karla karışık yağmurlar görülecek. 2 Mart Salı itibari ile soğuk hava yurt genelinde etkili olacak.
Yağmur alacak yerler
Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri ile Sinop çevrelerinin yağmurlu, sabah ilk saatlerde İstanbul'un hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kar ve karla karışık yağmur
Ardahan çevreleri ile Artvin'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtiliyor.