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Ekonomi "Kapıda vize" mağduru olmayın! Tatil planı yaparken çarpılmayın
Ekonomi

"Kapıda vize" mağduru olmayın! Tatil planı yaparken çarpılmayın

Yeniakit Publisher
2023-12-12 19:28:00 -
"Kapıda vize" mağduru olmayın! Tatil planı yaparken çarpılmayın

Yunan adalarında tatil yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler var. Vize ayrıcalığından yararlanmak isterken mağdur olmamak için yapmanız gerekenler var. Nasıl mı?

Türkiye ve Yunanistan’ın ortak görüşmeleri neticesinde önümüzdeki sene uygulamaya girecek olan bir haftalık kapı vizesi uygulaması, tatilciler tarafında büyük ilgi uyandırdı. Ege bölgesinde ikamet edenlerin sezonun başlaması ile birlikte kolay ulaşım sayesinde adalara daha yoğun ilgi göstereceğini belirten TatilBudur CEO’su Onur Otruş, yaz boyunca da tatil planlaması yapan Türk turistlerin uğrak noktası olacağının altını çizdi.

İlgi artıyor ama...

Geçtiğimiz senelerde Midilli, Rodos, Kos ve Samos adasına yönelik programların daha çok tercih edildiğini belirten Otruş, bu sene diğer adalar için şimdiden talep almaya başladıklarını dile getirdi. Onur Otruş konuyla ilgili “Sakız, Samos, Kos, Rodos, Simi, Meis, Midilli, Limni, Kalymnos ve Leros adalarında geçerli olan bu düzenleme, tatil planlaması yapanların aklındaki schengen vize süreçlerinde yaşanabilecek olası gecikme ve sorunlara yönelik önyargıları büyük oranda çözdü.” açıklamasında bulundu.

Mağdur olmamak için bunları yapın!

Geleneksel schengen vize süreçlerine gerek duyulmasa da bu uygulama kapsamında yine de kapı vizesine yönelik başvuru yapılması gerektiğini belirten Onur Otruş, konaklama, ulaşım ve diğer tüm detaylar konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Otruş “Yeni düzenleme ile artık kapsamlı bir vize başvurusu gerekmiyor. Basit birkaç evrak ve vize ücreti dışında başka bir prosedür uygulanmayacak. Ancak ismi kapı vizesi olmasına rağmen misafirlerimizin seyahatlerinden 1 hafta önce yine de başvuru yapması gerektiğini tekrardan hatırlatmak isteriz. Bu noktada mağduriyet yaşamamak adına kesinlikle güvenilir acenteler üzerinden rezervasyon yapılmasını ve alanında deneyimli kişilerin yönlendirmesi ile ilerlenmesi öneririz. Otel, feribot ve diğer transfer detaylarının mutlaka teyid edilmesi ve kapı vizesi için başvuru evraklarının belirlenen 10 adadaki Yunan yetkililere ulaştırılması sorunsuz bir tatil için önemli.” dedi.

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