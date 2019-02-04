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Kapalıçarşı'da altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 220,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.474,00 lira oldu.

04 Şubat 2019 Pazartesi 12:51
Kapalıçarşı'da altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

 CUMA PAZARTESİ 
 AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)221,00221,20220,50220,70
Cumhuriyet Ata Lira1.456,001.477,001.453,001,474,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)201,00206,00201,00205,00
Lira(Tam) Ziynet1.424,001.444,001.420,001.440,00
Yarım Ziynet712,00722,00710,00720,00
Çeyrek Ziynet356,00361,00355,00360,00

 

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 12:51
  1. İstanbul
  2. Kapalıçarşı'da altın

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