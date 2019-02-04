Kapalıçarşı'da altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 220,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.474,00 lira oldu.04 Şubat 2019 Pazartesi 12:51
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|221,00
|221,20
|220,50
|220,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.456,00
|1.477,00
|1.453,00
|1,474,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|201,00
|206,00
|201,00
|205,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.424,00
|1.444,00
|1.420,00
|1.440,00
|Yarım Ziynet
|712,00
|722,00
|710,00
|720,00
|Çeyrek Ziynet
|356,00
|361,00
|355,00
|360,00
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