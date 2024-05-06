  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'de taht kavgası mı başlıyor? Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e olay gönderme

Ali Koç'a şok sözler: Sen kendi işletmelerinde böyle davranabiliyor musun?

Türkiye'de yeni bir parti daha kuruluyor! İsmini duyurdular

Dinsizliklerini ifşa ettiler! Salih Müslim'in eşinden hadsiz sözler: Öcalan peygamberlerin peygamberidir!

'Zina' suç sayılmazsa bunun önüne geçilemeyecek! Vicdanınız kurusun

NASA ve Boeing Starliner'in yeni projesi 'pes' dedirtti! Uzay aracı ile ilk insanlı uçuş için tarih verildi

Kassam Tugaylarından İsrail'e 'Rajum' şoku

Allah şoförlere sabır versin! Alkolik kadının takside yaptıklarına inanamayacaksınız

Siyonist destekçisi ABD'den şaşırtan İsrail kararı! Sevkiyatları durdurdular

İstanbul'da heyecanlandıran doğal gaz müjdesi gedl!
Sağlık Kanserin en büyük sebeplerinden olan plastik ile ilgili yeni karar
Sağlık

Kanserin en büyük sebeplerinden olan plastik ile ilgili yeni karar

Yeniakit Publisher
2024-05-06 10:22:00 -
Kanserin en büyük sebeplerinden olan plastik ile ilgili yeni karar

Tarım ve Orman Bakanlığınca, gıda ile temas eden plastik malzemelerin taşıması gereken özellikler belirlendi. Düzenleme Resmi Gazete'de yer aldı. İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığınca, gıda ile temas eden plastik malzemelerin taşıması gereken özellikler belirlendi. Düzenleme Resmi Gazete'de yer aldı. İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı'na göre gıda ile temas eden plastik malzemelerin taşıması gereken özellikler açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2019 yılında yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Tebliği'nde, gıda ile temas eden plastik malzemelerin taşıması gereken özellikler detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu tebliğ kapsamında gıda ile temas eden plastik malzemelerin uyması gereken temel kriterler şunlardır:

1. Malzeme Özellikleri:

Plastik malzemeler, gıdaya zararlı olabilecek maddelerden arınmış, gıda ile uyumlu ve gıdanın kimyasal ve organoleptik özelliklerini değiştirmeyecek şekilde üretilmelidir.
Malzemelerin üretim ve işleme aşamalarında kullanılan katkı maddeleri, ilgili mevzuata uygun ve gıdaya zararlı olmamalıdır.
Plastik malzemeler, gıda ile temas eden yüzeyleri de dahil olmak üzere, hijyenik koşullarda üretilmeli ve ambalajlanmalıdır.

2. Göç (Migrasyon) Testleri:

Plastik malzemelerin bileşenlerinin gıdaya geçişi, gıda ile temas eden yüzeyin her desimetrekaresi için 10 miligramı (10 mg/dm²) geçmemelidir.
Göç testleri, Avrupa Birliği (AB) tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde yapılmalıdır.
Göç testleri, gıdanın türüne ve plastik malzemenin temas süresine göre farklı simülasyon koşullarında gerçekleştirilmelidir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

3. İşaretleme ve Etiketleme:

Gıda ile temas eden plastik malzemeler, CE işareti de dahil olmak üzere gerekli işaretleme ve etiketleme bilgilerini taşımalıdır.
İşaretleme ve etiketleme bilgilerinde, malzemenin gıda ile temasına uygun olduğu, üretim tarihi ve parti numarası gibi bilgiler yer almalıdır.
Tüketicilere, malzemenin kullanım talimatları ve saklama koşulları hakkında bilgi verilmelidir.

4. Uygunluk Değerlendirmesi:

Gıda ile temas eden plastik malzemelerin üreticileri ve ithalatçıları, ürünlerinin tebliğe uygun olduğunu gösteren belgeleri bulundurmalıdır.
Bu belgeler, akredite edilmiş laboratuvarlar tarafından yapılan göç testleri ve uygunluk değerlendirme sonuçlarına dayanmalıdır.
Bakanlık, gerekli gördüğü takdirde, üretim yerlerini denetleyebilir ve ürünlerden numune alarak analizlerini yaptırabilir.

5. Yaptırımlar:

Tebliğe aykırı üretim veya ithalat yapanlar hakkında idari para cezaları uygulanabilir.
Aykırılıklar devam ettiği takdirde, ürünlerin piyasadan geri çekilmesi de dahil olmak üzere daha ağır yaptırımlara başvurulabilir.

Plastik su şişelerinde kansere sebep olan 240 bin nanoplastik çıktı!
Plastik su şişelerinde kansere sebep olan 240 bin nanoplastik çıktı!

Sağlık

Plastik su şişelerinde kansere sebep olan 240 bin nanoplastik çıktı!

Türkiye'de her 5 kişiden 1’i kansere yakalanıyor! Plastik kullanımı ve sigara en büyük etken!
Türkiye'de her 5 kişiden 1’i kansere yakalanıyor! Plastik kullanımı ve sigara en büyük etken!

Sağlık

Türkiye'de her 5 kişiden 1’i kansere yakalanıyor! Plastik kullanımı ve sigara en büyük etken!

Farkında olmadan plastik yiyip içiyoruz! Kanserin en büyük sebebi!
Farkında olmadan plastik yiyip içiyoruz! Kanserin en büyük sebebi!

Sağlık

Farkında olmadan plastik yiyip içiyoruz! Kanserin en büyük sebebi!

Mikroplastik, kısırlığa ve otizme neden oluyor!
Mikroplastik, kısırlığa ve otizme neden oluyor!

Sağlık

Mikroplastik, kısırlığa ve otizme neden oluyor!

Plastik şişedeki su kısırlık, meme, rahim ve prostat kanserine neden oluyor!
Plastik şişedeki su kısırlık, meme, rahim ve prostat kanserine neden oluyor!

Sağlık

Plastik şişedeki su kısırlık, meme, rahim ve prostat kanserine neden oluyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23