Kanserin en büyük sebeplerinden olan plastik ile ilgili yeni karar

Tarım ve Orman Bakanlığınca, gıda ile temas eden plastik malzemelerin taşıması gereken özellikler belirlendi. Düzenleme Resmi Gazete'de yer aldı. İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı'na göre gıda ile temas eden plastik malzemelerin taşıması gereken özellikler açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2019 yılında yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Tebliği'nde, gıda ile temas eden plastik malzemelerin taşıması gereken özellikler detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu tebliğ kapsamında gıda ile temas eden plastik malzemelerin uyması gereken temel kriterler şunlardır:

1. Malzeme Özellikleri:

Plastik malzemeler, gıdaya zararlı olabilecek maddelerden arınmış, gıda ile uyumlu ve gıdanın kimyasal ve organoleptik özelliklerini değiştirmeyecek şekilde üretilmelidir.

Malzemelerin üretim ve işleme aşamalarında kullanılan katkı maddeleri, ilgili mevzuata uygun ve gıdaya zararlı olmamalıdır.

Plastik malzemeler, gıda ile temas eden yüzeyleri de dahil olmak üzere, hijyenik koşullarda üretilmeli ve ambalajlanmalıdır.

2. Göç (Migrasyon) Testleri:

Plastik malzemelerin bileşenlerinin gıdaya geçişi, gıda ile temas eden yüzeyin her desimetrekaresi için 10 miligramı (10 mg/dm²) geçmemelidir.

Göç testleri, Avrupa Birliği (AB) tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde yapılmalıdır.

Göç testleri, gıdanın türüne ve plastik malzemenin temas süresine göre farklı simülasyon koşullarında gerçekleştirilmelidir.

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3. İşaretleme ve Etiketleme:

Gıda ile temas eden plastik malzemeler, CE işareti de dahil olmak üzere gerekli işaretleme ve etiketleme bilgilerini taşımalıdır.

İşaretleme ve etiketleme bilgilerinde, malzemenin gıda ile temasına uygun olduğu, üretim tarihi ve parti numarası gibi bilgiler yer almalıdır.

Tüketicilere, malzemenin kullanım talimatları ve saklama koşulları hakkında bilgi verilmelidir.

4. Uygunluk Değerlendirmesi:

Gıda ile temas eden plastik malzemelerin üreticileri ve ithalatçıları, ürünlerinin tebliğe uygun olduğunu gösteren belgeleri bulundurmalıdır.

Bu belgeler, akredite edilmiş laboratuvarlar tarafından yapılan göç testleri ve uygunluk değerlendirme sonuçlarına dayanmalıdır.

Bakanlık, gerekli gördüğü takdirde, üretim yerlerini denetleyebilir ve ürünlerden numune alarak analizlerini yaptırabilir.

5. Yaptırımlar:

Tebliğe aykırı üretim veya ithalat yapanlar hakkında idari para cezaları uygulanabilir.

Aykırılıklar devam ettiği takdirde, ürünlerin piyasadan geri çekilmesi de dahil olmak üzere daha ağır yaptırımlara başvurulabilir.