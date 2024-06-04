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Sağlık Kansere karşı yeni umut: Hastalar iyileşiyor
Sağlık

Kansere karşı yeni umut: Hastalar iyileşiyor

Yeniakit Publisher
2024-06-04 09:05:00 -
Kansere karşı yeni umut: Hastalar iyileşiyor

Kansere karşı tedavi yöntemlerinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Yapılan araştırmalar sonucunda geliştirilen ilaçlar kansere karşı şifa oranını artırdı. Yeni ilaçlar, hastalara umut oldu. Akciğer kanseri tedavisinde kullanılan yeni ilaçlar, ileri seviyedeki hastaların tedavisinde başarı sağlandı.

Akciğer kanseri tedavisinde kullanılan yeni ilaçlar, ileri seviyedeki hastalara umut oldu. İlaçların akciğer kanserinden muzdarip kişilerin hayatına aylar, hatta yıllar eklediği kaydedildi.

Düşük ölüm oranına rağmen dünya genelinde en çok kişinin ölümüne yol açan tür olan akciğer kanseri, genellikle geç tespit edilirken bazı durumlarda "ölüm fermanı" gibi de görülebiliyor. Bu hastalığın en yaygın türü olan küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin 4. evresindeki hastaların yüzde 25 ila 30'u, teşhis sonrsında üç aydan kısa süre içinde hayatını kaybediyor.

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin 31 Mayıs - 4 Haziran tarihlerinde düzenlenen yıllık toplantısında bu haftasonu sunulan üç araştırma, akciğer kanseri hastalarının daha uzun yıllar yaşayabileceğini gösterdi.

Pennsylvania Üniversitesi Sağlık Sistemi'nden onkolog Dr. Angela DeMichele "Hastalığa dair öngörüler çok kötüydü" diyerek şöyle ekliyor:

Artık iyileşeceğini hiç düşünmediğimiz hastalar iyileşiyor.
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Çalışmalardan birinde AstraZeneca'nın Tagrisso ilacının, üçüncü evre hastalardaki akciğer kanserini kemoterapi ve ışın tedavisinden yaklaşık üç yıl daha uzun süre kontrol altına alabildiği bulundu.

Şirketin immünoterapi ilacı Imfinzi'nin test edildiği bir diğer araştırmadaysa bu ilacın, agresif akciğer kanserinden muzdarip bazı hastaların ömrünü yaklaşık iki yıl uzattığı tespit edildi. Nispeten nadir görülen küçük hücreli akciğer kanseri, hastalığın en agresif biçimlerinden biri.

ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen toplantıda sunulan üçüncü çalışmada Pfizer'ın tümörlerdeki genetik mutasyonu hedef alan ilacı Lorbrena'nın etkileri aktarıldı.

Bu çalışmada ileri seviye kanser hastalarının yüzde 60'ının, ilacı 5 yıl kullandıktan sonra hayatta olduğu ve hastalığının ilerlemediği kaydedildi. Araştırmacılar yine genetik mutasyonu hedef alan daha eski bir ilaçta bu oranın yüzde 8 olduğunu belirtiyor.

Imfinzi çalışmasının baş araştırmacısı Dr. David Spigel, "Bu sonuçlar gerçekten olağanüstü" diyerek şöyle ekliyor:

Akciğer kanseri tedavisinde ileriye doğru atılmış gerçekten büyük bir adım.

2011'de 24 yaşındayken 4. evre akciğeri tanısı alan ve 2015'ten beri Lorbrena'yı kullanan Matt Hiznay, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada "Geleceği yeniden görmek biraz daha kolaylaştı" diyor.

Araştırmacılar bu ilerlemelere karşın önlerinde hâlâ uzun bir yol olduğu görüşünde. Çalışmalarda yer almayan akciğer kanseri uzmanı Dr. Lecia Sequist, bundan sonra daha uzun süreli tedavilerin ve bazı hastaların sonunda tedaviyi bırakıp bırakamayacağının araştırılabileceğini söylüyor.

Doktorlar, akciğer kanserinin immünoterapi gibi yeni ilaçlara diğer bazı kanserlerden daha iyi yanıt verdiğini belirtiyor.

Çalışmalarda yer almayan akciğer kanseri onkoloğu Dr. Lauren Averett Byers ise "Faydayı aylar yerine yıllarla ölçtüğümüz bir şey görmek doğru yönde atılmış muazzam bir adım" ifadelerini kullanıyor.

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