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Kanser korkusu plastikleri bıraktırdı

Plastik yüzünden batmıştı sepetçilik yine o sebep oldu, geri döndü.

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:48
Kanser korkusu plastikleri bıraktırdı


Yıllar önce plastik sahaya girince sepete sepet havası çalmış, yeryüzünün ilk el emeklerinden biri sepetçilikle ekmek yenemez olmuştu. Ama şimdi aynı plastik kanser illetini başımıza sarınca, sepet ve sepetçilik tekrar ihya oldu. Kim bilir belki de zenaat erbabına gül gibi geçim imkanı bile sağlar. Baksanıza Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Halk Eğitim Merkezi'nde olduğu gibi sepet kursları bile açılır oldu.

Bakalım kansere ne vesile olacak da sepet havası çalacak.

Kayseri'nin Develi ilçesi Sindel köyü'nde özel bir örme tekniği kullanarak yine aynı ottan (Develi deyişiyle Kındıra) sepetler, seleler örülüyor. Biliyor musunuz, sadece kanser korkusu değil, sosyetenin ev döşemesinde sepete yönelmesi de sepetin başına kuş konması gibi bi’şi oldu.

Sepetçilikte seleler çok önemli.

Seleleri köylümüz geçmişte arpa, çavdar, buğday gibi ekinlerin, kuru fasulye (ağ pakla), nohut, kuru üzüm, iğde, erişte gibi erzakların saklanmasında kullanırdı. Hem örgü hava aldığı için hem de iklim kuru olduğundan böceklenme, küf olmazdı bu selelerde saklandığında. Sonra işte bu güzel selelerin yerini plastik kaplar, tenekeler ya da çuvallar aldı.

HASIR KURTARIR GİBİ OLMUŞTU

Bereket camilerimizde hasıra ihtiyaç hiç eksilmedi de sepetçiler iyi kötü onunla idare ediyordu. Ama hasırın da plastik fabrikasyonu çıkınca...

Şimdi ne oluyor. Saksı altı, çamaşır sepeti, kuruyemiş- meyve- sebze sergileme sepetleri, meyvelikler yapılıyor, hepsi birbirinden güzel.

SEPET GERİ DÖNÜYOR

Sepet örme sanatının yok olmaya yüz tuttuğunu ifade eden Ali Göksu, mesleği 10 yaşındayken çobanlardan öğrenmiş.

Seydişehir ve Manavgat'ta bulunan dere yataklarındaki sorgun ağaçlarının dallarından getirerek turistlik amaçlı süs sepetlere yönelmişler.

"Seydişehir'de sepetçilik yapan kişiler vardı ancak şu an sadece ben yaparak satış yapıyorum. Sepetler de teknolojiye yenik düştü. Sepetlerin yerini poşetler ve pazar arabaları aldı. Eski alışkanlıklarından vazgeçmeyen bazı yaşlılar sepet soruyor.

Son zamanlarda poşetlerin kanserojen madde içerdiği iddiaları üzerine sepet satışlarında bir artış yaşanıyor.

Bağ bahçe hasat mevsimi olması nedeniyle vatandaşlar sepet alıyor. Eski evlerdeki sepet kullanma alışkanlığı geri dönüyor" demekte..

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 17:48
  1. Aksaray
  2. Kayseri
  3. sepet
  4. plastik
  5. kanser korkusu

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