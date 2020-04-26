Kandilli Rasathanesi açıkladı: Akdeniz'de deprem
Akdeniz açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi, saat 03.11'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini ise 6.5 olarak açıkladı.
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Akdeniz açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi, saat 03.11'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini ise 6.5 olarak açıkladı.
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