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Aktüel Kanada’dan Filistinlilere 90 milyon dolar yardım
Aktüel

Kanada’dan Filistinlilere 90 milyon dolar yardım

Yeniakit Publisher
2020-12-22 02:47:44 -
Kanada’dan Filistinlilere 90 milyon dolar yardım

TORONTO (AA) – Kanada, Suriye, Lübnan ve Ürdün’deki Filistinli mülteciler ile Gazze ve Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilere, önümüzdeki üç yılda toplam 90 milyon dolar yardım yapacak.

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Karina Gould yaptığı açıklamada, "Filistinli halkının ihtiyaçlarına cevap vermek ve insani yardım sağlamak Orta Doğu'da barış ve refaha giden yolun bir parçasıdır. Bu nedenle Kanada, bu nüfus içindeki en yoksul ve en savunmasız olanların temel ihtiyaçlarını karşılamaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Gould, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistin Mültecileri için Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) aracılığıyla yapılacak yardımın, Batı Şeria, Gazze, Suriye, Lübnan ve Ürdün’deki savunmasız Filistinlilerin artan ihtiyaçlarına cevap vermeye yardımcı olacağını aktararak şunları kaydetti:

"Bu yardım, Filistinli kadın ve çocukların temel eğitim, sağlık ve geçim ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca UNRWA’nın Suriye bölgesel krizine yönelik Acil Durum Çağrısı aracılığıyla Suriye ve Lübnan’daki tahmini 465 bin Filistinli mülteciye acil hayat kurtaran yardım sağlayacak. Ek olarak, Kovid-19 salgınının yarattığı yeni ihtiyaçları da tamamlayacak. Filistinli mültecilerin ihtiyaçları, özellikle küresel bir salgın sırasında inkar edilemez. Bu insanlar yüksek oranlarda yoksulluk, gıda güvensizliği ve işsizlikle karşı karşıyalar. Kanada’nın UNRWA’ya verdiği destek, Filistinlilerin sorunlarına çözüm için uzun süredir devam eden bağlılığımızın göstergesidir."

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