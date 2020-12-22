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Aktüel Kanada'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 331'e yükseldi
Aktüel

Kanada'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 331'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 08:14:10 -
Kanada'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 331'e yükseldi

TORONTO (AA) - Kanada genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 14 bin 331'e yükseldiği bildirildi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ölümlerde son bir haftada 881 artış kaydedildi. Bu rakamlarla 13 bin 450 olan Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 14 bin 331'e çıktı.

Ülkede son bir haftada pozitif Kovid-19 vaka sayısı da 50 bin 884 artarak 464 bin 430'dan 515 bin 314'e yükseldi.

Kanada Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında tedavi gören hasta sayısı da aynı dönemde 75 bin 54'den 77 bin 372'ye çıktı.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşen hasta sayısı da 423 bin 616 oldu.

Kanada genelindeki sağlık kuruluşlarında toplam 13 milyon 115 bin 616 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.​​​​​​​

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