Kana bulayacaklardı! Toprağa gömülü vaziyette bulundu
İçişleri Bakanlığı, Muş kırsalında gerçekleştirilen Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Mehmet Çapar Operasyonu'nda toprağa gömülü vaziyette 12 kg patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Muş kırsalında toprağa gömülü vaziyette 12 kg patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı.
Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Mehmet Çapar Operasyonu kapsamında, Hasköy kırsalında toprağa gömülü vaziyette vaziyette 12 kg patlayıcı madde ele geçirildi.
Patlayıcı imha edildi
Söz konusu patlayıcı madde kontrollü bir şekilde yerinde imha edildi. Bölgede operasyonlar devam ettiği bildirildi.