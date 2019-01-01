Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

'Kan ağlıyor' deyimi gerçek oldu! Tıp dünyası şaşkın

22 yaşındaki hasta, kırmızı gözyaşlarıyla doktorları şaşkına çevirdi. Konunun uzmanları, tıpta haemolakriya olarak bilinen kan ağlamanın çok nadir bir tıbbi durum olduğunu açıkladı.

01 Ocak 2019 Salı 22:52
'Kan ağlıyor' deyimi gerçek oldu! Tıp dünyası şaşkın

22 yaşındaki hasta, kırmızı gözyaşlarıyla doktorları şaşkına çevirdi. Uzmanlar, tıpta haemolakriya olarak bilinen kan ağlamanın çok nadir bir tıbbi durum olduğunu söyledi.

Daily Mail'de yer alan habere göre; yapılan testler karşısında kan ağlayan adamın sağlığının normal olduğu tespit edildi. Ayrıca doktorlar kanlı gözyaşlarının sebebinin tespit edilemediğini bildirdiler.

Gözlerinden iki kez kan aktığını gören ismi verilmeyen adam vakit kaybetmeden hastaneye gitti ancak yapılan testler herhangi bir sorun olmadığını gösterdi.

BMJ Vaka Raporları'nda yazan doktorlara göre; bu durumun altta yatan birkaç nedeni olabilir. 

Kan ağlamanın yaklaşık yüzde 30'unun sebebi bilinemiyor

Baş yazar Dr. Robert James, “Haemolakriya, hastanın normal gözyaşı yerine kanlı gözyaşlarına sahip olduğu bir durumdur ve bir dizi hastalığın belirtisidir" diye konuştu. 

Kan ağlamanın yaklaşık yüzde 30'unun sebebi bilinemiyor. 

Dr. Robert James, “Kanlı gözyaşı göz arkasındaki bezlerde (lakrimal) bir tümörün göstergesi olabilir. Ciddi bakteriyel konjonktivit veya gözde lokal yaralanma da bunun sebebi olabilir" açıklamasında bulundu.

Dr. James sözlerini şöyle sürdürdü: "Gözlerdeki enfeksiyonlar, yüz yaralanmaları, gözlerde veya göz etrafında tümörler, burun kanaması veya kan hastalıkları da kan içeren gözyaşı üretimine yol açabilir" dedi. 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 22:52
  1. Kan ağlayan adam
  2. Kan ağlıyor deyimi gerçek oldu
  3. kırmızı gözyaşı
  4. kanlı gözyaşı
  5. haemolacria
  6. Uzmanlar şaşkın
  7. nedeni bilinmeyen hastalık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kalp krizi geçiren polis memuru için tören düzenlendi
    1. Kalp krizi geçiren polis memuru için..
    2. Kısa boylulara kötü haber! Büyük risk..
    3. Ev yapımı salep nasıl yapılır?
    4. Bakanlar Soylu ve Kasapoğlu'ndan..
    5. Trabzonspor satış listesine koymuştu!..
    6. Hintli genç kızın dramı! Hiçbir zaman..
    7. Kavanoz kapağı açmanın pratik yolları
    8. Hafif yanık tedavisi nasıl olmalı?
    9. Yılbaşı kutlamalarının bilançosu..
    10. Eşinizi gerçekten dinliyor musunuz?
    11. Sudan'da 23 parti Devlet Başkanı..
    12. Gomis'ten Galatasaraylıları..
    13. Kar maskeli soyguncu market çalışanını..
    14. Sabahları yorgun uyanmanın nedenleri
    15. 'Kan ağlıyor' deyimi gerçek oldu! Tıp..
    16. Sunucu Pelin Çift tesettüre girdi!
    17. Suudiler baskı yaptı! Netflix sansür..
    18. Tottenham ve Arsenal rahat kazandı
    19. AK Partililerden Mustafa Tuna’ya sevgi..
    20. Millet ittifakında derin çatlak!..
    İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet sözcüsü İsrail bayrağını ayağının altına aldı
    İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet sözcüsü İsrail bayrağını ayağının altına aldı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar

    Günün Karikatürü

    1 Ocak 2019
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi