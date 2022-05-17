Kamu personel alımı: TÜİK iş ilanları başvurusu ne zaman?
Kamu kurumlarında personel alımı için başvuruda bulunmak isteyenler, kamu iş ilanlarını sorguluyor. Kamu personel alımı yapan kurumlar arasında Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK de var. Peki Türkiye İstatistik Kurumu alımları ne aman? TÜİK iş ilanları başvuruları ne zaman yapılacak? İşte TÜİK iş ilanları başvuru tarihleri:
TÜİK'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel, Türkiye İstatistik Kurumu Dijital Dönüşüm ve Projeler Daire Başkanlığı, Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı ve Yazılım Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı istihdam edilecek.
Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve TÜİK internet sitelerinde bulunan sınav ilanındaki şartları taşıyan adaylar, şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilecek.
TÜİK iş başvurusu son gün ne zaman?
TÜİK iş ilanı başvurular, istenilen belgelerle en geç 1 Haziran mesai bitimine kadar gerçekleştirilecek. Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacakların listesi TÜİK'in internet sitesinde 16 Haziran'da ilan edilecek.
TÜİK iş başvuru şartları
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