Kamu işçi ikramiyeleri son dakika 2019 işçi ikramiyeleri ne zaman ödenecek

Kamu işçi ikramiyeleri son dakika 2019. İşçi ikramiyeleri 2019 Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Kamu ve kamuya bağlı kuruluşları çalışan binlerce işçiye ilave maaş ikramiyesi ödemelerinde son dakika gelişmesi. Cumhurbaşkanı Kararı’yla Resmi Gazete’de yayınlanan işçilere ödenecek ikramiyelerin tarihi belli oldu. Peki Kamu işçilerine maaş ikramiye ödemeleri son dakika ne zaman? Maden işçisi ek ödeme, toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre sürekli işçi kadrosuna geçen işçilere ne kadar ek ikramiye yapılacak?

Kamu ve kamuya bağlı kuruluşlarda çalışan işçilere bir maaş ikramiye (ilave tediye) ödenecek. Dünkü Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla işçilere ödenecek ikramiyelerin tarihi belli oldu. Buna göre; kamu işçilerinin ikramiyeleri iki taksit halinde ödenecek. İşçiler ikramiyenin ilk yarısını 31 Ocak’ta (bugün), ikinci taksidini de 31 Mayıs’ta alacak. Maden işçisi ek ödemenin tamamını 23 Aralık’ta alacak. İkramiye hesaplanmasında fazla mesai, evlilik, çocuk zamları, primleri, yardımlar ve tatil ücretleri dikkate alınmıyor. Buna göre; kamudaki 100 bin işçiye 2 bin 500-5 bin lira arasında ikramiye ödenecek. Bu da aylık hesap yapılırsa 160-415 lira arası fazla maaş demek.

Taşeron işçilere ek ikramiye ne kadar?

Yaklaşık 1 milyon taşeron işçinin kadro maratonu 2 nisan 2018’de tamamlanmıştı. Yüksek Hakem kurulu kararı ile yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre; sürekli işçi kadrosuna geçen işçilere ocak ve temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödeniyor. Bankaya yatan ikramiye işçinin borcu nedeniyle haczedilemeyecek. İkramiyeden sigorta primi de kesilemeyecek.