Kamu bankaları kaçta açılıyor, kapanıyor? Bankaların çalışma saatleri
Kademeli normalleşme ile birlikte pek çok kurumun çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. 09:00 – 16:00 arası hizmet veren bankaların çalışma saatleri değişti. Peki kamu bankaları kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte bankaların çalışma saatleri…
Koronavirüs salgınında gerçekleşen olumlu gelişmelerden sonra başlatılan kademeli normalleşme sonrasında kurum ve kuruluşlarda çalışma saatleri arttırıldı. Banka çalışma saatleri de değiştirildi. Peki kamu bankaları kaçta açılıyor, kapanıyor?
Yeni çalışma saatlerine göre, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın, 5 Mart Cuma gününden itibaren şube açılış ve kapanış saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak yenilendi.