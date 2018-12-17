Kalpar da kötü gidişata "Dur" diyemedi

GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'daki kötü gidişata, deneyimli teknik adam Hüseyin Kalpar da "Dur" diyemedi.

Sezona Metin Diyadin ile başlayan yeşil-beyazlılar, ilk üç haftada alınan galibiyetlerle lige çok iyi başlangıç yaptı.

Dördüncü haftada deplasmanda Ümraniyespor'a 2-0 kaybeden Giresun temsilcisinde, Diyadin ile yollar 7. haftaki 1-0'lık Adanaspor mağlubiyetiyle ayrıldı.

Karadeniz ekibinde yönetim, ligin 9. haftasında takımın başına teknik direktör Hüseyin Kalpar'ı getirdi.

Kalpar, yeşil-beyazlı takımın başında 8 karşılaşmaya çıktı. Giresun temsilcisi bu maçlarda, sadece 12. haftada Kardemir Karabükspor'u 4-0'lık skorla geçmeyi başarabildi.

Beş maçta sahadan mağlup ayrılan yeşil-beyazlılar, iki karşılaşmada ise rakipleriyle berabere kaldı.

Hüseyin Kalpar yönetiminde de Giresunspor'da kötü süreç devam etti.

Hatayspor yenilgisiyle galibiyet hasreti 4 maça çıkan Giresunspor, 16 hafta sonunda ise 18 puanla 13. sırada yer alıyor.





- Kurt : "Kazanmaktan başka çaremiz ve düşüncemiz yok"





Kulüp basın sözcüsü Bahattin Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan haftalarda rakipleri önünde iyi mücadele etmelerine rağmen istedikleri sonucu alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Ligin son haftasında 24 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Altınordu'ya konuk olacaklarını hatırlatan Kurt, "Altınordu maçıyla ligin ilk devresini tamamlayacağız. Hedefimiz sahadan galip ayrılmak. Elde edeceğimiz üç puanla devre arasına hem moralli gireceğiz hem de düşme hattından biraz olsun uzaklaşacağız. Bu nedenle kazanmaktan başka çaremiz ve düşüncemiz yok." diye konuştu.



