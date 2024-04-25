Kalp ve tansiyon hastalığı olanlar sıcak havalara dikkat!

Ülke genelinde son günlerde sıcaklıkların belli bir seviyeye ulaşmasıyla yaşanan sıcaklık artışları kalp ve tansiyon hastalıklarını tetikliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fethullah Kayan, konuyla ilgili önemli uyarı ve tavsiyelerde bulunarak yeteri kadar sıvı tüketiminin olması gerektiğine dikkat çekti.

Uzmanlar, aşırı sıcak ve nemli havaların özellikle hipertansiyon, kalp yetersizliği ve kalp-damar hastalığı olan kişiler için ciddi risk oluşturduğunu bununla beraber terleme sonucunda yaşanan sıvı kaybına bağlı olarak da kalp atış hızında artışlar yaşanabileceğini ve vücudun dengesinin değişebildiği konusunda uyarıyor.

Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havaların kalp sağlığı ve tansiyon hastaları üzerindeki etkilerine değinen Mardin Artuklu Üniversitesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kayan, kalp ve tansiyon hastalığı olanların belirli saatlerde dışarı çıkmaları, güneş ve aşırı nemden kaçınmaları gerektiğine belirtti.

"Bir tansiyon hastası günlük olarak yaklaşık 2,5-3 litre civarı su tüketmelidir"

Yüksek sıcaklarda özellikle kronik rahatsızlığı olanların daha çok dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapan Dr. Kayan, "Yaz mevsiminin yaklaşması ve hava sıcakların artmış olmasıyla beraber özellikle sağlık üzerinde sıcaklığın etkilerini de görmekteyiz. Özellikle tansiyon hastalarımızın yaz mevsiminde bol su tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü tansiyon ilaçları tansiyonu düşürmekle birlikte yaz mevsiminde sıcakların artmasıyla beraber vatandaşlarda meydana gelen terleme ile çok ciddi sıvı ve elektrolit kaybı meydana gelmektedir. Vatandaşlarda meydana gelen bu sıvı ve elektrolit kaybı tansiyon değerlerinin daha da düşmesine neden olmaktadır. Özellikle bir tansiyon hastasının günlük olarak tüketmesini önerdiğimiz sıvı miktarı yaklaşık 2,5-3 litre civarıdır. Yaz mevsiminde sabah saat 10'dan sonra ve öğleden sonra saat 16'ya kadar vatandaşların çok mecbur olmadığı sürece sıcaklığa çıkmamalarını, güneşe çıkmamalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Kayan, "Bununla birlikte kalp yetmezliği hastalarında da kalp yetmezliği hastalarının kullanmış olduğu diüretik idrar çıkışını sağlayan ilaçlarla birlikte yaz mevsiminde bu hastalarda da meydana gelen özellikle terleme ile beraber çok ciddi sıvı ve tuz kaybının meydana gelmesi bu ilaçların etkinliğini arttıracak bir durumdur. Dolayısıyla kalp yetmezliği hastalarında kullanmış oldukları idrar söktürücü ilaçların dozunun azaltılması gerekecektir." ifadelerini aktardı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Sıvı kaybıyla beraber kanın yoğunlaşmasıyla meydana gelecek yeni pıhtılaşmalar yeni kalp krizlerini tetikleyebilir"

Kalp krizi risklerini oluşturacak faktörlere değinen Kayan, "Özellikle koronel arter hastalığı olan daha öncesinde anjiyo olmuş, damarlarına siten takılmış olan vatandaşlarımızın sıvı kaybıyla beraber özellikle kanının yoğunluğunun arttığını ve artmış olan kan yoğunluğunun da pıhtılaşmaya neden olduğunu bildirmekle beraber meydana gelebilecek yeni pıhtılaşmalar, yeni kalp krizlerini tetikleyebilir. Dolayısıyla bu vatandaşlarımıza da özellikle sıvı tüketimini dikkate almaları ve günlük 3 litre su tüketmelerini önermekteyiz. Özellikle saat ondan sonra saat on altıya kadar güneşe çıkmamalarını tavsiye etmekteyiz." şeklinde ifade etti. (İLKHA)