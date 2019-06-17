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Kaleci Ertaç Özbir Beşiktaş'a transfer mi oldu? Ertaç Özbir kimdir nereli ve kaç yaşında?

Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren tecrübeli file bekçisi Ertaç Özbir ile anlaşma sağladı. Peki Kaleci Ertaç Özbir kimdir nereli ve kaç yaşında Kaleci Ertaç Özbir Beşiktaş son dakika transfer haberleri.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:21
Kaleci Ertaç Özbir Beşiktaş'a transfer mi oldu? Ertaç Özbir kimdir nereli ve kaç yaşında?

Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren tecrübeli file bekçisi Ertaç Özbir ile anlaşma sağladı. Peki Kaleci Ertaç Özbir kimdir nereli ve kaç yaşında Kaleci Ertaç Özbir Beşiktaş son dakika transfer haberleri.

Başarılı file bekçisiyle her konuda anlaşma sağlayan İstanbul ekibi, transferi tamamlamak üzere. Yıllık 750 bin Euro (5 milyon lira) ücret karşılığında Ertaç Özbir, Beşiktaş'a imza atacak. Mukavelenin 2+1 senelik yapılması planlanıyor. 

Ertaç Özbir kimdir?

Kaleci Ertaç Özbir günümüzde Yeni Malatyaspor takımında forma giymektedir. Daha önce Ankara Şekerspor ve Kasımpaşa takımlarında forma giymiştir.

1989 yılında dünyaya gelen Ertaç Özbir Adana Seyhan doğumludur. 2015 yılında Burcu Mızrak ile evlenmiştir. Gelecek dönemlerde uzun süre Türkiye A Milli Takım formasını giymek istediğini belirten Özbir, daha önce Türkiye A2 Milli Takım kadrosunda yer almıştır.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:21
  1. İstanbul
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