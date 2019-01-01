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Kalbe dost, kansere karşı!

Karpuzun çekirdeği ise kan basıncını düşürüyor..

01 Ocak 2019 Salı 18:45
Kalbe dost, kansere karşı!

 

Karpuzun yüzde 92’si su, yüzde 6’sı şeker.. Ayrıca karpuz C vitamini, A vitamini ve betakarotenler açısından mükemmel bir depo. 150 gram karpuz yiyen birisi, günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 24.3’ünü, A vitamini ihtiyacının ise yüzde 11’ini karşılar. Bu sıcak günlerin serinleticisi karpuz enerji üretimi için gerekli olan B, B1, B6 vitaminleri, magnezyum ve potasyum açısından da zengin bir kaynaktır.

Hemen tamamı su olduğu için kalori değeri düşük olan karpuzun, 200 gramında yaklaşık 50 kalori vardır. Bu sebeple kalori başına alınan besin öğesi miktarı fazladır.

KANSERE KARŞI KORUYOR

Karpuz domateste de fazlaca olduğu bilinen ve kansere karşı koruyucu bir antioksidan olan likopen içeriği açısından liderdir. Bu güçlü antioksidanlar vücutta biriken serbest radikallerle savaşarak kanser oluşumuna karşı koruyucu etki gösterirler.

Karpuz zengin A,C vitamini betakaroten ve likopen içeriğiyle kalp hastalığı, kolon, meme kanseri, akciğer, prostat kanseri ve yaşa bağlı gelişen görme bozukluklarına karşı koruyucu etki gösterir. Osteoartrit, römotoidartrit ve astım hastalıklarının bazı semptomlarını hafifletirler. Çalışmalar yeşil çay ve likopenden zengin besinlerin, birlikte tüketiminin sinerjik etki yaparak kansere karşı daha güçlü bir koruma sağladığını gösteriyor.

KARPUZ ÇEKİRDEĞİ DE KAN BASINCINI DÜŞÜRÜYOR

Karpuz yüksek kan basıncını da düşürmektedir. Fakat, karpuz çekirdeği yutmanın apandisit problemlerine sebep olup olmayacağı endişesi taşıyanlar bundan çekiniyor ve çekirdeklerini ayırmaya çabalıyor.. Sindirilemeyen karpuz çekirdekleri çok küçük bir ihtimal de olsa evet apandisitte tıkanmaya yol açabilir. Ancak bu çok ender rastlanabilecek bir durumdur ve endişe edilmemeli..

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 18:45
  1. karpuzun faydaları

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