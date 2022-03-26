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Aktüel Kahveyi asla böyle saklamayın!
Aktüel

Kahveyi asla böyle saklamayın!

Özellikle aromatik besinlerin saklama koşulları önemli. Çünkü tadını ve kokusunu kaybedebilir. Peki hangi besinler buzdolabında saklanmaz? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2022-03-26 11:16:00 -
Kahveyi asla böyle saklamayın!

Kahve kokulu ve harika bir içecek. Ancak kahve buzdolabında saklanmamalı. İşte detaylar...

Tatlılar

Bal, reçel ve çikolata gibi tatlı besinler buzdolabında organik özelliklerini yitirerek tatlarının yanı sıra reçel ve balın akışkanlığı da bozulur.

Sarımsak

Antibakteriyel etkiye sahip sarımsak sadece 2 gün boyunca buzdolabında kaldığında bakteri üretir.

Patates

Emilimi yüksek bir besin olan patetes durduğu ortamın kokusu ile tadı değişir. Buzdolabında bir günde fazla kalan patates bozulur fakat görüntüsü aynı kaldığındna fark edemeyiz. Ancak pişirilen patates bağırsak hastalıklarının yaşanmasına sebebiyet verebilir.

Kahve

Buzdolabının soğuk ve nemi kahvenin hem lezzetini hem de görüntüsünü bozar.

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