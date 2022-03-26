Kahveyi asla böyle saklamayın!
Özellikle aromatik besinlerin saklama koşulları önemli. Çünkü tadını ve kokusunu kaybedebilir. Peki hangi besinler buzdolabında saklanmaz? İşte yanıtı...
Kahve kokulu ve harika bir içecek. Ancak kahve buzdolabında saklanmamalı. İşte detaylar...
Tatlılar
Bal, reçel ve çikolata gibi tatlı besinler buzdolabında organik özelliklerini yitirerek tatlarının yanı sıra reçel ve balın akışkanlığı da bozulur.
Sarımsak
Antibakteriyel etkiye sahip sarımsak sadece 2 gün boyunca buzdolabında kaldığında bakteri üretir.
Patates
Emilimi yüksek bir besin olan patetes durduğu ortamın kokusu ile tadı değişir. Buzdolabında bir günde fazla kalan patates bozulur fakat görüntüsü aynı kaldığındna fark edemeyiz. Ancak pişirilen patates bağırsak hastalıklarının yaşanmasına sebebiyet verebilir.
Kahve
Buzdolabının soğuk ve nemi kahvenin hem lezzetini hem de görüntüsünü bozar.