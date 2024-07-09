Kahverengi gözlülere üzücü haber!

Mavi ve yeşil gözlere sahip insanların kahverengi gözlere sahip kişilere oranla daha azınlıkta olduğunu, ama toplum tarafından daha büyük bir beğeni topladıklarını biliyoruz. Bir de bunun üstüne kahverengi gözlülerin daha az görebildikleri ortaya atıldı!

Göz rengi, görüşümüzü bu denli etkileyebiliyor mu?



Araştırmalara göre mavi gözlüler daha şanslı.

Liverpool John Moores Üniversitesinden Kyoko Yamaguchi ve öğrencisi bir araştırma gerçekleştirdi. 39 kişiyle yapılan bir araştırma, mavi gözlülüğün düşük ışık koşullarında avantaj sağlayabileceğini gösterdi.

Deneklerden 25’i renkli gözlere, 14’ü de kahverengi gözlere sahipti. Araştırma, düşük ışık koşullarında, görüş açısını ölçmek için gerçekleştirilmişti. Sonuç ise oldukça şaşırtıcı çıktı. Çünkü mavi gözlü denekler, minimum ortalama 0.7 lüks aydınlıkta duvardaki kodları okurken kahverengi gözlü denekler bunu ancak 0.82 lükslük aydınlıkta okuyabildi.

Peki neden mavi gözlüler daha iyi görebildi?

Araştırmanın sonucuna göre bulunan sonuç ise iristeki renk pigmenti kaybı, düşük ışıklı ortamlarda görüş açısını artırması. Bu durum, mavi gözlerin, pigmentasyon farklılıkları sayesinde gözlerin daha fazla ışığı yansıtarak daha net görüş sağlayabileceği teorisini destekliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kahverengi gözlüler üzülmesin! Onların gözlerindeki koyu pigmentasyon da Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden daha iyi korunmalarını sağlıyor ve böylece kanser gibi ciddi hastalıklara karşı daha dirençli olabiliyorlar.

Bonus bilgi: Mavi gözlü insanların kış aylarında daha az depresif olduğu düşünülüyor.