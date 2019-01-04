Kahvenin sırlarını biliyor musunuz?

Aldığınız kahvenin ne zaman öğütüldüğünü satıcıya mutlaka sorun.

Kahve öğütürken ölçek kabına asla gereğinden fazla kahve çekirdeği koymayın. Sıkışan kahve lezzetini kaybeder.

Kahvenizi asla buzdolabına koymayın. Kuru, temiz, karanlık bir yerde, hava geçirmez bir kapta saklayın.

Şimdilerde kahve, eski usulden farklı usullere göre de harmanlanıp pişiriliyor.

Kahve kavrulduktan sonra doğal aroma ile karıştırılıyor. Kafeini alınmış kahve bile var..

Tabii ki en sevdiğiniz kahveyi tecrübe ederek bulacaksınız. Bir süre sonra tat ve koku olarak kahve keyfiniz oluşacak hatta daha ileriye giderek kendi karışımlarınız ile keyfinize, keyif katacaksınız. Zamanla kahve konusunda bilgilenecek ve kalitelisiyle kalitesiz olanını kolayca ayıracaksınız. Ve galiba sonunda “yine en iyisi bizim cezve kahvemiz” diyeceksiniz!