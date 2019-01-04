0553 313 94 23

Kahvenin sırlarını biliyor musunuz?

Kahveyi 100’er gram almakta fayda var. Kısa sürede nemlenebilir. Çekildikten sonra en çok iki hafta bekletilmelidir.

04 Ocak 2019 Cuma 17:04
Kahvenin sırlarını biliyor musunuz?

Aldığınız kahvenin ne zaman öğütüldüğünü satıcıya mutlaka sorun.

Kahve öğütürken ölçek kabına asla gereğinden fazla kahve çekirdeği koymayın. Sıkışan kahve lezzetini kaybeder.

Kahvenizi asla buzdolabına koymayın. Kuru, temiz, karanlık bir yerde, hava geçirmez bir kapta saklayın.

Şimdilerde kahve, eski usulden farklı usullere göre de harmanlanıp pişiriliyor.

Kahve kavrulduktan sonra doğal aroma ile karıştırılıyor. Kafeini alınmış kahve bile var..

Tabii ki en sevdiğiniz kahveyi tecrübe ederek bulacaksınız. Bir süre sonra tat ve koku olarak kahve keyfiniz oluşacak hatta daha ileriye giderek kendi karışımlarınız ile keyfinize, keyif katacaksınız. Zamanla kahve konusunda bilgilenecek ve kalitelisiyle kalitesiz olanını kolayca ayıracaksınız. Ve galiba sonunda “yine en iyisi bizim cezve kahvemiz” diyeceksiniz!

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 17:04
  1. kahve
  2. kahvenin faydaları
  3. kahvenin yararları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransız hükümetinden sarı yeleklilere suçlama
    1. Fransız hükümetinden sarı yeleklilere..
    2. Erdoğan-Han ortak basın toplantısı
    3. Almanya çaresiz kaldı! ABD'den yardım..
    4. Bahçeli'den teşkilatlara seçim genelgesi
    5. Erkeklerde prostat derdi
    6. Filistin televizyonunun merkez..
    7. Kitaplık deyip geçmeyiniz
    8. Döviz kurları
    9. Sadık Çiftpınar sessizliğini bozdu!
    10. İtirafçı FETÖ sanığı iş adamının..
    11. Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi..
    12. İsrail askerleri Batı Şeria'da 4..
    13. Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar
    14. CHP Diyarbakır ilçe belediye başkan..
    15. Hünnap çok faydalı
    16. Antalya'da kaymakam açığa alındı
    17. Ailesiyle birlikte hastanede kalan..
    18. Akademisyen Ceren Damar Şenel'in..
    19. CHP Adana ilçe belediye başkan..
    20. Denizli'de bebeğin ölümünde ihmal..
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar