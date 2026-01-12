  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Elon Musk ve Trump medyası bunları yayınlamıyor! Amerika yangın yeri Vali ‘korkunç bir rakam' diyerek duyurdu: 16 milyar liraya el konuldu Yolsuzluk tutuklusu kendini nimetten saydı: Benim katılamadığı seçim… Göç idaresinin teslim ettiği Özbek alim cezaevinde can çekişiyor! İslam karşıtı Feyza ve şürekası böyle susturuldu ‘Ülkemde siyonist istemiyorum’ "HDK'ye yabancı destek olmasaydı savaşı bitirirdik" Sudan'dan Türkiye'ye destek teşekkürü RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza Suriye ordusu 3. kattan atmıştı! Keskin nişancı teröristin ölümü Fransızları da çok üzdü Almanya ekonomisi can çekişiyor! İflas dalgası dev şirketleri bir bir yutuyor! İran yönetiminden kritik iddia: 'Kontrol altına aldık'
Yerel Kahvehanede karşılaştığı husumetlisini kafasından vurup öldürdü
Yerel

Kahvehanede karşılaştığı husumetlisini kafasından vurup öldürdü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Kahvehanede karşılaştığı husumetlisini kafasından vurup öldürdü

Tokat’ta Koray Alyüz (46), kahvehanede karşılaştığı husumetlisi C.E. (47) tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Emirseyit beldesindeki bir kahvehanede meydana geldi. Aralarında husumet bulunan C.E. ile Koray Alyüz kahvehanede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.E., yanındaki tabancayla Koray Alyüz’e ateş açtı. Başından yaralanan Alyüz, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alyüz, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavga sırasında başına aldığı sopa darbesiyle yaralandığı belirtilen C.E. ise sağlık ekipleri tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23