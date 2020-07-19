Kahvaltıya ne yapabilirim? Çeşitli pratik kahvaltı tarifleri sizler için tek bir yazıda birleştirdik. "Misafirlerime kahvaltıda ne yapsam?" , "Şık özel kahvaltı tarifleri nasıl yapılır?" şeklinde araştırma yapan hanımlar için pratik kahvaltı tariflerini derledik. Farklı yumurta tarifleri, börek çeşitleri, tok tutan granola, kolay akıtma ve mıhlama gibi kolay ama değişik, aynı zamanda da tam kıvamında tarifler bu yazıda! İşte kahvaltılık tarifler...