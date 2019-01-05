Kahvaltılık çemen tarifi



4 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

5 iri diş sarmısak

1 çay bardağı çekilmiş ceviz

Bir dilim bayat ekmek içi veya bir yemek kaşığı galeta

Arzu ettiğiniz kadar kimyon, nane, pulbiber

1 çay kaşığı çemen baharatı

1 yemek kaşığı nar ekşisi (eğer ev salçası kullanıyorsanız gerek yok)

5-6 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı yoğurt (uzun süre bekletecekseniz koymayın)

Sarmısakları ezin, ekmek içini ufalayın, diğer malzemelerle beraber iyice karıştırın. Bir kavanoza yerleştirip dolapta saklayın. Bu tarifi çiğköftenin sosu içinde kullanabilirsiniz.