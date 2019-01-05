Kahvaltılık çemen tarifi
Kahvaltı masanızı süsleyecek muhteşem bir çemen tarifimiz var...05 Ocak 2019 Cumartesi 16:53
4 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı biber salçası
5 iri diş sarmısak
1 çay bardağı çekilmiş ceviz
Bir dilim bayat ekmek içi veya bir yemek kaşığı galeta
Arzu ettiğiniz kadar kimyon, nane, pulbiber
1 çay kaşığı çemen baharatı
1 yemek kaşığı nar ekşisi (eğer ev salçası kullanıyorsanız gerek yok)
5-6 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
1 yemek kaşığı yoğurt (uzun süre bekletecekseniz koymayın)
Sarmısakları ezin, ekmek içini ufalayın, diğer malzemelerle beraber iyice karıştırın. Bir kavanoza yerleştirip dolapta saklayın. Bu tarifi çiğköftenin sosu içinde kullanabilirsiniz.
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