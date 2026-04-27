Kahreden acı! Peşinden koştuğu babasının ezdiği çocuk hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde peşinden koştuğu babasının görmeyerek ezdiği 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Acılı baba kahroldu.
Çiçekli Mahallesi'nde, A.Ç, evinin önünde 33 AJJ 170 plakalı minibüsüyle geri manevra yaptığı sırada oğlu S.Ç'ye çarptı.
Yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla Tarsus Devlet Hastanesine götürüldü.
Tedavi altına alınan S.Ç. doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kahrolan baba, jandarma karakoluna götürüldü.