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Kültür - Sanat Kahramanmaraş’ta yeni şairler yetişiyor
Kültür - Sanat

Kahramanmaraş’ta yeni şairler yetişiyor

Yeniakit Publisher
2024-04-02 16:25:00 -
Kahramanmaraş’ta yeni şairler yetişiyor

Şairler ve edebiyat şehri olarak bilinen Kahramanmaraş’ta yeni şairler ilkokullarda yetiştiriliyor.

Onikişubat İlçesi Akedaş İlkokulunda 10 farklı ilden 11 ortaklı bir e-twinning projesi yürütüyor. Her 15 günde bir proje ortaklarınca belirlenen şairlere ait şiirler öğrenciler tarafından seslendiriliyor ve sosyal medya üzerinden beğeniye sunuluyor. Başarılı performans gösteren öğrenciler ödüllendiriliyor. Bu sayede öğrencilerin şiire ve edebiyata ilgileri arttırılmış, ülkemizin şairlerini tanımaları sağlanmış ve etkinlikler sayesinde velilerin okulla iş birliği de arttırılmış oluyor. Tüm öğrencilere ayrıca başarı belgeleri de sunuluyor. Projenin mayıs ayında yapılacak son döneminde öğrenciler kendi şiirlerini seslendirecekler. Ayrıca velilerle birlikte geniş katılımlı bir şiir dinletisi planlanıyor. Proje “Avrupa Okul Ağı (ESEP)” etkinlikleri kapsamında yürütülüyor ve herhangi bir maddi kaynak ya da destek kullanılmadan, tamamen okulların öz kaynaklarıyla yürütülüyor.

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