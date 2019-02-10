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Kahramanmaraş'ta Osmanlı Savaş Kıyafetleri ve Silahları Sergisi açıldı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, geçmişi 500 yıla kadar uzanan savaş aletlerinin de yer aldığı Osmanlı Savaş Kıyafetleri ve Silahları Sergisi açıldı.

10 Şubat 2019 Pazar 14:46
Kahramanmaraş'ta Osmanlı Savaş Kıyafetleri ve Silahları Sergisi açıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde açılan sergide, Osmanlı dönemindeki savaşlarda kullanılmış tüfek, tabanca, ok, yay, kılıç, zırh, başlık, çizme, eyer gibi malzemeler ile dönemin savaş kıyafetleri sergileniyor.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği sergi, yarın akşama kadar gezilebilecek.

Sergiye destek veren Kahramanmaraş Özel Güvenlik Arama Kurtarma Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mustafa Mengür, kurtuluş etkinlikleri kapsamında açılan sergide, tarihi anlatan önemli eserler bulunduğunu söyledi.

Tarihi İskitlere kadar giden 7 bin yıl önce yapılmış okların benzerlerinin, geleneksel ok ve yayların sergilenen eserler arasında bulunduğunu anlatan Mengür, zırhlardan kalkanlara, silahlardan elbiselere kadar birçok eserin yer aldığı serginin mutlaka görülmesi gerektiğini kaydetti.

Karamanoğulları Atlı Okçuluk ve Geleneksel Spor Dalları Kulübü Başkanı Atilla Ünal Akkoca da, geleneksel sporları ve gelenekleri insanlara tekrar tanıtmak ve anlatmak için organizasyonda yer aldıklarını vurguladı.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 14:46
  1. Karaman
  2. Kahramanmaraş
  3. Osmanlı Dönemi
  4. Osmanlı Savaş Kıyafetleri ve Silahları Sergisi
  5. savaş aletleri
  6. Anadolu Ajansı

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