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Aktüel Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-22 00:22:56 -
Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yusuflar Mahallesi 16'ncı Sokak'taki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri, kilitli olan kapıyı kırarak eve girdi ve alevlere müdahale etti.

Evde bulunan 2 mutfak tüpü ise patlama riskine karşı dışarı çıkarıldı.

Soğutma çalışmalarının ardından ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

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