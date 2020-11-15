Kahramanmaraş'ta alacak verecek kavgası: 1 yaralı
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta alacak verecek meselesinden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, alacak verecek meselesi nedeniyle daha önce tartışan A.E. (28), Y.K'nin (28) bulunduğu adrese geldi.
İkili arasında çıkan tartışma sırasında A.E, Y.K'yi av tüfeğiyle yaralayarak kaçtı.
Y.K, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, A.E'yi suç aleti tüfekle kısa sürede yakaladı.