Kahramanmaraşlı depremzede böyle isyan etti: Zamanında herkes söyledi

"yeniakit.com.tr" deprem sonucu büyük yıkıma uğrayan Kahramanmaraş'ta bölgenin nabzını tuttu. Mikrofon uzatılan depremzede vatandaşların anlattıkları durumun ciddiyetini ortaya koydu.

Yaşadığı bölgenin tamamen yerle bir olduğunu söyleyen Yasin Haçoğlu isimli vatandaş, "Bu bölge tamamen çöktü. Görüyorsunuz her taraf enkaz. Zamanında herkes söyledi dere yatağı, bataklık buralara ev yapılmasın temelleri sağlam değil denildi ama yapıldı" diye konuştu.

Olayın sorumlularının araştırılıp bulunmasını isteyen Haçoğlu, "Kimler rant sağladı bunlar araştırılsın. Gereken cezalar verilsin bunlara. Böyle yerlere evler yapılmasın. İnsanlar ucuza diye oturup bu şekilde canlarını veriyorlar" dedi.

Bölgenin içler acısı durumunu anlatan Haçoğlu, insanların durumunun çok kötü olduğunu söyledi.