Kağıthane'de kayınvalide kızını silahla yaralayan damadını bıçaklayarak öldürdü

Kağıthane'de boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan koca, çıkan kavgada kayınvalidesi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Çeliktepe Mahallesi'nde R.E (33) ile boşanması aşamasında olan karısı N.E (26) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.E. yanında getirdiği silahla eşi N.E'yi yaraladı.

R.E. bu sırada evde bulunan N.E'nin kardeşi B.E ile annesi D.A'yı da darbetti.

Yaşanan arbede sırasında anne D.A. damadı R.E'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

R.E. yapılan müdahaleye karşın hayatını kaybederken, N.E'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Polis ekiplerince olay yerinde yakalanan D.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.