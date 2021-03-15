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Yaşam Kafeler restoranlar yeniden kapanacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin risk haritası
Yaşam

Kafeler restoranlar yeniden kapanacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin risk haritası

İl il koronavirüs risk haritası güncellendi mi, ne zaman değişecek? soruları haftanın ilk gününde en çok merak edilen konulardan biri oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin risk haritası merak ediliyor. Vaka sayılarının bazı illerde artış göstermesi ile kafe lokanta ve restoranların yeniden kapatılıp kapatılmayacağı sorgulanıyor. Peki, yeni risk haritası belli oldu mu? İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin risk haritasına ilişkin son gelişmeler...

Yeniakit Publisher
2021-03-15 16:33:00 -
Kafeler restoranlar yeniden kapanacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin risk haritası

Koronavirüs salgınında yerinde kara dönemi 1 Mart’ta başladı. İllerin risk durumu renklerle ifade edilmeye başlandı. Yüksek riskli iller turuncu, çok yüksek riskli iller ise kırmızı renk ile belirtiliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin gibi büyük şehirlerde risk haritası değişti mi? Buna göre restoran kafeler yeniden kapatılacak mı?

Kafeler ve restoranlar yeniden kapanacak mı?

Koronavirüsün Türkiye'deki bir yıllık seyrinin ele alınacağı toplantıda, en kritik başlık, Erdoğan'ın "Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri karar almada zorluyor. Bütün şartları zorlayacağız, mümkün olduğu kadarıyla aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız" sözleriyle gündeme gelen kısıtlamalar olacak. Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Kabine toplantısında "şimdilik" yeniden kapanmaya dönük bir karar çıkmayacağı belirtilirken, alınan tedbirlere rağmen vaka ve ölüm sayılarında öngörülemez artış olması durumunda kısıtlamaların bir sonraki toplantıda yeniden ele alınabileceği belirtiliyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, en son tedbirin kapanma olması gerektiği görüşünde:

"Tedbirli süreç devam ediyor. Kontrollü normalleşme sürecini iyi götürüyoruz. Esnaf da vatandaş da bilinçlendi. Gerekli uyarıları yapıyoruz. Esnafımız çok duyarlı, tedbirlere uyuyoruz. Esnafımız 'Bir daha kapanırsak perişan oluruz' diyor."

Vaka sayısının 15 bini geçmesiyle risk durumu gözden geçirilecek. Kısıtlamaların durumu il bazında alınacak. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması da bekleniyor.

Yeni risk haritası ne zaman açıklanacak?

Kontrollü normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte mutant virüsünde etkisiyle Türkiye'de vaka sayısı yine artışı geçti. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınacak yeni tedbirlerin karışıklık yaratmaması adına söz konusu verilerin hafta sonu açıklanacağını açıklamıştı. Ancak yeni haritanın gelmemesi merak konusu oldu.

Çarşamba günü yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından haritada mavi olan iller dışında geri kalan illerde hafta sonu kısıtlamasına geri dönülmesi Kabine'ye verilecek tavsiyeler arasında yer almıştı.

Kırmızı illerden çıkışın yasaklanması, kafe ve restoranların denetlenmesi ile toplu taşımada yaşanan sorunlar kurulda görüşülmüştü. İllere göre risk durumu haritası, güncelleneceği iki haftalık periyodu tamamladı. Gözler Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek yeni haritada.

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