Kadir Mısıroğlu'nun 8 yıl önceki sözleri gündem oldu! "Sen Ayasofya'yı aç, belki bir yerden petrol fışkırır!"

5 Mayıs 2019 tarihinde vefat eden ünlü merhum Tarihçi Kadir Mısıroğlu eski tarihli bir konuşması sosyal medyada binlerce kez tıklanıyor...

''Sen Ayasofya'yı aç, belki bir yerden petrol fışkırır''

Mısıroğlu, 2013 yılında yaptığı konuşmasının yer aldığı videoda, Ayasofya Camii'nin açılmasıyla birlikte petrolün bulunabileceğine dair ifadeler kullanıyor.

Karadeniz'de doğalgaz keşfinin de Ayasoyfa'nın ibadete açılmasının ardından gerçekleşmesi Kadir Mısıroğlu'nun sözlerini daha da manidar hale getirdi.

''Türkiye'de doğal gaz var, Allah bu iktidara nasip edecek''

Kadir Mısıroğlu, 2016 yılında yaptığı konuşmasında ise Türkiye'de doğalgazın varlığından bahsederken şu ifadeleri kullanmıştı:

''Türkiye’de petrol var! Türkiye’de doğalgaz var! Türkiye’de altın var! Her şey var! Allah’ın bu iktidara yapacağı en büyük iyiliklerden biri de, tabii servetlerden birini faş edecek! Ben bunu bekliyorum.''