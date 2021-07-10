  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kulüp Başkanı duyurdu: Yarın akşam takıma katılıyor
Erzurum’da sel ve heyelan meydana geldi
Mesut Özil'den Pereira'ya övgü
Ege sahilinde endişelendiren görüntü! Akıllara müsilaj geldi ancak...
Aktüel Kadir Mısıroğlu'nun 8 yıl önceki sözleri gündem oldu! "Sen Ayasofya'yı aç, belki bir yerden petrol fışkırır!"
Aktüel

Kadir Mısıroğlu'nun 8 yıl önceki sözleri gündem oldu! "Sen Ayasofya'yı aç, belki bir yerden petrol fışkırır!"

Gerçekleri korkusuzca haykırmaktan çekinmemesiyle bilinen merhum Tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından yaşanması muhtemel gelişmeleri anlattığı konuşması gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 21:00:00 - 2021-07-10 21:10:58

5 Mayıs 2019 tarihinde vefat eden ünlü merhum Tarihçi Kadir Mısıroğlu eski tarihli bir konuşması sosyal medyada binlerce kez tıklanıyor...

''Sen Ayasofya'yı aç, belki bir yerden petrol fışkırır''

Mısıroğlu, 2013 yılında yaptığı konuşmasının yer aldığı videoda, Ayasofya Camii'nin açılmasıyla birlikte petrolün bulunabileceğine dair ifadeler kullanıyor.

Karadeniz'de doğalgaz keşfinin de Ayasoyfa'nın ibadete açılmasının ardından gerçekleşmesi Kadir Mısıroğlu'nun sözlerini daha da manidar hale getirdi.

''Türkiye'de doğal gaz var, Allah bu iktidara nasip edecek''

Kadir Mısıroğlu, 2016 yılında yaptığı konuşmasında ise Türkiye'de doğalgazın varlığından bahsederken şu ifadeleri kullanmıştı:

''Türkiye’de petrol var! Türkiye’de doğalgaz var! Türkiye’de altın var! Her şey var! Allah’ın bu iktidara yapacağı en büyük iyiliklerden biri de, tabii servetlerden birini faş edecek! Ben bunu bekliyorum.''

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay