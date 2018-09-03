Kadınların gözdesi: Batik

Batik, bir kumaş boyama yöntemidir. Kumaşın üstünde desen çizilmiş bazı yerler, boya emmesi için balmumu ile kaplanır. Bu yöntem çoğunlukla pamuklu kumaş üstüne mavi, kahverengi ve kırmızıdan oluşan geleneksel renklerle uygulanır.

İlk balmumu deseni, eritildikten sonra kumaşa yeniden boya verilmeden önce başka bir desen uygulanır ve böylece boyama işleminin bir kaç kez yinelenmesiyle birbirine karışmış renklerden oluşan çok renkli bir sonuç elde edilir. Çalışma sırasında mumda yer yer kırılmalar olur ve bunlara biraz renk karışır. Bu batik çalışmalarının karakteristik özelliğidir.

BATİK ÇALIŞMALARINDA KUMAŞ SEÇİMİ

Kumaş seçiminde kumaşın cinsi, batiğin kullanılacağı yere göre değişir. Dekoratif eşyaların yapımında, her türlü kumaşla çalışılır. Çalışmalara doğal ipekte değerlendirilebilir. Atkılar, şallar, başörtüleri doğal ipekten yapılabilir.



Her türlü desenle batik çalışmaları yapılabilir. Zıt renklerle yapılan çalışmalarda özel işlem gerekir. Çalışmalarda birbirini tamamlayan renkler de tercih edilir. Örneğin beyaz, sarı, kahverengi, kırmızı, bordo, siyah gibi.

Batik boyası, ısıya dayanıklı, yıkanabilir ve parlak renkli boyalar olmalıdır. Boyalar birbirine karıştırılarak istenen tonda değişik renkler elde edilebilir.

Kumaştan başka, kağıda da değişik katlamalar uygulanarak, boya verilmek suretiyle çok değişik dekoratif kağıtlar elde edilebilir. Bizim ebrular gibi...

Boyanan batiklerin mumunun, mutlaka buharlayarak ve çeşitli işlemlerden geçirerek sabitleştirilmesi gerekir. Bu yapılmadığı veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olduğu taktirde, batik özelliğini yitirecektir.