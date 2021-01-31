Kadını zorla otomobile bindirmek istedi! Çevredekiler engel oldu
Başakşehir'de bir kadını kolundan tutarak zorla otomobile bindiren şahısa çevredekiler müdahale ederek engel oldu.
Olay, Başakşehir Atilla Altıkat Caddesi'nde yaşandı. Çevredeki bir binadan çekilen cep telefonu kamerasına yansıyan olayda bir kişi, cadde üzerinde tartıştığı kadını kolundan tutarak zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. Yoldan geçen sürücüler ve araçlardan inenler, kadının yardımına koştu.
Vatandaşların tepkisi üzerine kadını bırakan şahıs, otomobiline binerek uzaklaştı.
Kadın ise yaya olarak olay yerinde ayrıldı.