Kadın Curling Milli Takımı yarı finalde

ANKARA (AA) - Estonya'da düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda B Klasmanı'nda yer alan Türkiye Kadın Milli Takımı, yarı finali garantiledi.

Başkent Tallinn'de düzenlenen şampiyonada Türkiye, kadınlarda grupta oynadığı 7 maçın 6'sını kazandı.

Macaristan'ı 7-4, İngiltere'yi 9-6, Slovakya'yı 8-4, Polonya'yı 9-4, Slovenya'yı 10-5 ve Litvanya'yı 11-3 yenen Türkiye, tek mağlubiyetini ev sahibi Estonya karşısında 7-6'lık skorla aldı.

Kadın Milli Takımı, grupta İspanya ve Norveç ile yapacağı son iki maçı öncesi yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Aynı klasmanda oynadığı ilk 4 maçın 3'ünü kaybeden Türkiye Erkek Milli Takımı ise gruptan çıkma şansını yitirdi.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın özellikle Kadın Milli Takımı açısından iyi geçtiğini ve yarı finali garantilediklerini belirterek, "Grupta son iki maçımızı İspanya ve Norveç ile oynayacağız. Norveç ile aynı puana sahibiz, stratejik bir maç olacak. Gruptaki tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Bizim önceliğimiz olimpiyat kotası için ülke puanını daha yukarılara taşımak." değerlendirmesinde bulundu.



