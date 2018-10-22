Kabukları atmayın sarıp bir güzel sarmalayın

Sirke iki ayda ancak olur. Dikkat fabrikalarda 2 saat içinde, asetik asitle yapılan sıvıya “sirke” denir mi, deniliyor işte!



Elma, limon, portakal sirkesini sadece dış kabuklarından bile yapabilirsiniz.. Meyveyi ye, kabuğundan sirke yap!.

NASIL YANİ?

Elinizdeki elma kabuk ve çekirdek kısımlarını bir cam kavanoza doldurun.

Üzerine 1/4 elma, 3/4’ü içme suyu olacak şekilde su doldurun. Eğer keskin seviyorsanız elmaların üzerine kadar su doldurun.



Kavanoza elinizde varsa bir kaşık elma sirkesi ya da bal ekleyin. Bu sirkenin mayalanmasını kolaylaştırır. Eklenmese de oluyor.

Kavanozu güneş görmeyen bir yerde ağzı açık, tülbent bağlı şekilde saklayın. 15-20 günde çürümesini sağlayın. Bu süre içinde yine elma ve kabuk ekleyebilirsiniz.

Elmalar suda iyice çürüyüp yumuşadıktan sonra, bu karışımı tülbentten süzün ve elma cüruflarını çöpe atın.

İçerisine 2-3 nohut, bir parça ekmek, biraz kalın tuz atarak sirke kavanozunun kapağını kapatın. 40-50 gün sonra sirkeniz hazır! Elma, limon, portakal fark etmez, hepsinin sirkesini aynı şekilde yapabiirsiniz..