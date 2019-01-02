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Kabız diye paniklemeyin

Anneler, bebeklerinin kabızlık sorunundan çok sık dert yanarlar.

02 Ocak 2019 Çarşamba 19:19
Kabız diye paniklemeyin


Anne sütü aldığı halde haftada sadece 1-2 defa kakasını yapan bebek anneyi telaşlandırır. Bebekler anne sütü aldıkları dönemde günde 6-8 defa yumuşak kaka yapabilirler. Bu durum ishal olarak algılanmamalıdır.

Önemli olan bebeğin büyümesini uygun ölçülerde sürdürmesidir. Ancak yine anne sütü alan bebeklerin günde bir defa veya iki günde bir defa kaka yaptıklarını da biliyoruz. Onun için “Bebeğim yine kabız oldu”, derken dikkatli olmak gerekir. Bebeğin alışılmıştan daha sert ve/veya ağrılı ve/veya seyrek kaka yapması kabızlık olarak düşünülebilir.

Bebeği günde üç defaya kadar kaka yapması normal karşılanmalıdır. Haftada üçten daha az ise ve zorlanması, ağrı çekmesi ve sert dışkılaması durumunda kabızlık söz edilebilir,

Kronik Kabızlık Nedir?

Eğer kabızlık iki haftadan daha uzun sürecek olursa bu durumda kronik (uzun süreli) kabızlıktan söz edilir.

Erken süt çocukluğu döneminde kabızlık görüldüğünde inek sütüne bağlı kabızlık öncelikle hatırlanmalı ve inek sütü proteini alerjisi araştırılmalıdır.

Bazı çocuklar ise daha önce kaka yaparken zorlandıkları durumda canlarının yandığını veya rahatsız olduklarını bilerek bekletirler. Sıklıkla bebeklerde bu durum çok görülür. Bu durumda kakası daha da su kaybederek sertleşir ve dışarı atılması daha da zorlaşır.

Süt çocuklarında kabızlığın en önemli sebebi yeterli sıvı ve lifli besin tüketmemeleridir. Tükettiği besinlerin liften zengin olması önemlidir. Sebze ve meyveler liften zengin besin gruplarıdır. Ancak çocuklar genellikle bunları sevmezler. Günde iki porsiyon meyve, üç porsiyon sebze yedirmek doğru olur..

Bunu zorla tehditle değil güler yüz tatlı dille başarmalı ve bol su içirmelisiniz. Kuru erik veya kayısı kompostosu veya marmelatı da kabızlıkta mutlaka denenmeli..

Kabız olan bebeklere sıklıkla zeytinyağı içirilir. Ancak fayda etmez.

Çocuklar, sıklıkla kaka yapma ihtiyaçları geldiğinde oyuna ara vermemek veya ailenin birlikte bulunduğu ortamdan ayrılmamak için kendilerini sıkar, tutarlar. Bu da kabızlığa yol açabilir.

Eğer kabızlık tuvalet eğitimi sırasında başlarsa bunun çocuğun yaşadığı baskı ve strese tepki olarak geliştiği düşünülür.

Erken yaş gruplarında eğitim kurumlarında bütün gün vakit geçiren çocuklarda kabızlık daha sık görülebilir.

Tavsiyeler:

Daha sonraki dönemlerde kabızlığın önlenmesinde ve tedavisinde tuvalet disiplininin geliştirilmesi önemli bir başlangıçtır.

Kaka yapma ihtiyacı olsun ya da olmasın çocuk mutlaka günde iki defa aynı saatlerde tuvalete oturmalı ve en az on dakika gibi makul bir süre gayret etmelidir.

Çocuklarda tuvalet eğitimi için en uygun zaman çocuktan çocuğa farklıdır ama bu 2 yaşından önce olmamalıdır.

3 yaşından sonra çocuklar kakalarını tutmayı öğrenebilecek hale gelirler. Bu durum dört yaşına kadar gecikebilir.

Acele edilmesi ve baskı yapılması kabızlıkla sonuçlanabilir. Bakın bu çok önemlidir, yanlış yapmamalısınız..

Fitille veya başka yöntemle bebeğin kaka yapmasının sağlamak doğru değildir. Çok çaresiz kalındığında belki..

Ayrıca kabızlığa sebep olan hastalıkların varlığı da akıldan çıkarılmamalı, uzun süreli kabızlık durumunda hekime danışılmalıdır.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 19:30
  1. bebeklerde kabızlık
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