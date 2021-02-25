  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı hangi gün?
Gündem

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı hangi gün?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına göre 1 Mart’tan itibaren kademeli normalleşmenin başlayacağı bildirildi. Vaka sayılarına göre hangi illerde kısıtlamaların kalkacağı henüz belli olmadı. Gözler kabine toplantısına çevrildi. Peki kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta kabine toplantısı yapılacak mı? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-25 10:38:00 -
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı hangi gün?

Önceki kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamadan sonra hangi illerde kısıtlamaların kalkacağını merak eden vatandaşlar, bir diğer kabine toplantısını beklemeye koyuldular. Kabine toplantısı bu hafta yapılacak mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantısı genelde hafta ortalarına doğru gerçekleştiriliyor. Bu hafta ne zaman kabine toplantısı yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kritik toplantı için vatandaşlar merakla bekleyişini sürdürüyorlar. Bu hafta yapılması beklenen toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirerek kararları açıklaması da tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bayraktar TB2'yi örnek alan komşu duyurdu: Geliştirdik!
Teknoloji

Bayraktar TB2'yi örnek alan komşu duyurdu: Geliştirdik!

Gürcistan, ilk yerli keşif ve muharip insansız hava aracının (İHA) geliştirildiğini duyurdu.

İSLAM

"Bu ayeti okudukça ürperiyorum" dedi ve uyardı: Bu gayeyi edinmedikçe istediğin kadar namaz kıl!

Timurtaş Uçar Hoca ve Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu, 'Cihad'ın ne kadar önemli olduğunu böyle anlatıyor...
Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav: Mavi Marmara gibi Türkiye'ye zarar veren bir olay yok
Gündem

Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav: Mavi Marmara gibi Türkiye'ye zarar veren bir olay yok

Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, Türkiye ve İsrail ilişkilerine ilişkin yaptığı konuşmada, "Bence Mavi Mar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay