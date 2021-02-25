Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı hangi gün?

Önceki kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamadan sonra hangi illerde kısıtlamaların kalkacağını merak eden vatandaşlar, bir diğer kabine toplantısını beklemeye koyuldular. Kabine toplantısı bu hafta yapılacak mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantısı genelde hafta ortalarına doğru gerçekleştiriliyor. Bu hafta ne zaman kabine toplantısı yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kritik toplantı için vatandaşlar merakla bekleyişini sürdürüyorlar. Bu hafta yapılması beklenen toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirerek kararları açıklaması da tahmin ediliyor.