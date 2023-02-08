Kabaklı, vefatının 22. yılında anılıyor

Elazığ Harput'ta bulunan Göllübağ köyünde, 30 Mayıs 1924'te imam Ömer Efendi ile Münire Hanımın çocuğu olarak dünyaya gelen Kabaklı, ilk, orta ve lise tahsilini Elazığ'da, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümünde yaptıktan sonra Diyarbakır ve Manisa Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak çalıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla 1956'da Fransa'nın başkenti Paris'e giden Kabaklı, Paris'ten döndükten sonra tayin edildiği İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsünde 1958-1969'da edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı.

"Yunus Emre mi haklı, Gölpınarlı mı?" başlıklı ilk yazısı, henüz öğrenci olduğu 1946'da "Son Saat" gazetesinde yayınlanan yazarın Nurettin Topçu'nun çıkardığı "Hareket" dergisi ve "Bizim Türkiye" dergisinde de yazılarına yer verildi. Kabaklı'nın şiir ve yazıları "Yeni İstanbul" ve "Hisar" adlı dergilerde çıktı. Tercüman gazetesinin 1956'da düzenlediği fıkra yarışmasını, Emil Galip Sandalcı ve Hakkı Gülmen ile kazanan yazar, aynı gazetede çeşitli yazılar kaleme aldı.

Aydın'da iken başladığı Ankara Hukuk Fakültesi'ni 1960'ta tamamlayan Kabaklı, kısa bir süre avukatlık yaptı. Ahmet Kabaklı, 1969'dan itibaren İstanbul Yüksek Öğretmen Okulunda öğretim üyesi olarak çalıştı.

1974'te edebiyat derslerine başladı

Emekliye ayrıldığı 1974'te Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında edebiyat dersleri vermeye başlayan usta kalem, Nihat Sami Banarlı, Mehmet Kaplan, Mümtaz Turhan, Tarık Buğra'nın da aralarında olduğu arkadaşlarıyla Türk Edebiyatı Cemiyetini kurdu.

Kabaklı, cemiyetin çıkardığı Türk Edebiyatı dergisini yönetti, 1978'de de Türk Edebiyatı Vakfının kurucuları arasında yer aldı.

Usta edebiyatçı, 1990'a kadar "Tercüman" gazetesindeki yazılarına devam etti, Daha sonra Türkiye gazetesindeki köşesinde makaleler kaleme aldı.

Türk Dil Kurumu üyeliği yaptı

Eserlerinde Harput'un ve yaşadığı dönemin izleri görülen Kabaklı, 1995'ten itibaren Türk Dil Kurumu asil üyeliği görevini sürdürdü.

Ahmet Kabaklı'ya 14 Aralık 1996'da Aydınlar Ocağı ve 55 gönüllü kuruluşun desteğiyle düzenlenen törende, Şeyhül Muharririn (yazarların üstadı) unvanı verildi.

Kalp rahatsızlığı sebebiyle 2000'de hastanede tedavi görmeye başlayan yazarın eşi Meşkure Hanım kısa süre sonra vefat etti.

Akciğer enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırılan Kabaklı, 8 Şubat 2001'de vefat etti, cenazesi Eyüpsultan'a defnedildi.