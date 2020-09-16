  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kaan Sarıaydın açıkladı: Büyük suikastler yaşanacak
Gündem

Kaan Sarıaydın açıkladı: Büyük suikastler yaşanacak

Ünlü stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’nin zehirlenmesinin ardından çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 17:46:00 - 2020-09-16 17:46:56
Kaan Sarıaydın açıkladı: Büyük suikastler yaşanacak

Ünlü stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’nin zehirlenmesi ile ilgili çarpıcı tespitler yaptı.

Kaan Sarıaydın, suikaste uğramış ünlü kişilerin fotoğraflarını paylaşarak, “Her Açıdan programında açıklamıştım suikastlar yaşanacak diye ve bu suikastları iç kargaşa değil güç kulvarında bir nevi şike anlamını taşıyacağını paranın ve gücün yön değişimlerinin yaşanması için verilmiş startlar olduğunu ifade etmiştim” dedi.

'Daha çok şeyler göreceğiz'

Aleksy Navalny'nin zehirlenmesinin bir başlangıç olduğunu belirterek 'Rus muhalif bürokrat Aleksey Navalny zehirlenmesi ve buna binayen Almanyanın söylemleri Kuzey Akım projesini durdurmak maksadını taşıdığını anlamamak gerçekten saflık olur. Bu daha başlangıç. Daha çok aksıran, ıksıran ve de zehirlenen ölenlerin olduğu senaryoların gerçekleştiğini göreceğiz' ifadelerini kullandı.

'Bu kışa dikkat' dedi

Sarıaydın, kış aylarının çok sert geçeceğini ifade edenlere tepki göstererek ifade ederek, 'Evet, ben dedim ya bu kış çok sıcak olacak çok! Battık, yandık, bittik söylemlerine karşı akıl kargaşası yaşayan yurdumun güzel insanları, siz o safsatalara kulak asmayın. Dünyadan bihaber dünya ekonomisinden bihaber cahil insanların ve hain insanların yaptıkları safsatadan ibarettir. Yeni dünyada Türkiye gücüne güç katacaktır' dedi.

Ünlü ekonomist canlı yayında üstüne basa basa uyardı! Altın alacaklar dikkat
Ünlü ekonomist canlı yayında üstüne basa basa uyardı! Altın alacaklar dikkat

Ekonomi

Ünlü ekonomist canlı yayında üstüne basa basa uyardı! Altın alacaklar dikkat

Ünlü ekonomist Kaan Sarıaydmın tarihi gelişmeyi paylaştı: 29 Ekim'de açıklanabilir
Ünlü ekonomist Kaan Sarıaydmın tarihi gelişmeyi paylaştı: 29 Ekim'de açıklanabilir

Ekonomi

Ünlü ekonomist Kaan Sarıaydmın tarihi gelişmeyi paylaştı: 29 Ekim'de açıklanabilir

Kaan Sarıaydın açıkladı: Türkiye o ülkelerle Turan Ordusu'nu kuruyor
Kaan Sarıaydın açıkladı: Türkiye o ülkelerle Turan Ordusu'nu kuruyor

Gündem

Kaan Sarıaydın açıkladı: Türkiye o ülkelerle Turan Ordusu'nu kuruyor

Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın hatta gidip alın
Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın hatta gidip alın

Ekonomi

Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın hatta gidip alın

Ekonomist Kaan Sarıaydın açıkladı: Mart 2021'de müjde geliyor
Ekonomist Kaan Sarıaydın açıkladı: Mart 2021'de müjde geliyor

Ekonomi

Ekonomist Kaan Sarıaydın açıkladı: Mart 2021'de müjde geliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katar'dan flaş İsrail kararı
Dünya

Katar'dan flaş İsrail kararı

Katar, Bahreyn ve BAE'nin İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması çerçevesindeki görüşmelere Filistin meselesi çözülene kadar katılma..
Türkiye'de bir ilk! Cezeri ilk kez havalandı
Teknoloji

Türkiye'de bir ilk! Cezeri ilk kez havalandı

Baykar tarafından milli olarak geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Mühendislerim..
Irkçı kadına büyük tepki! Sosyal medyayı ayağa kaldıran provokatif video
Gündem

Irkçı kadına büyük tepki! Sosyal medyayı ayağa kaldıran provokatif video

Sosyal medyada Kürt vatandaşları hedef alan bir video büyük tepki çekti. Kendisine ‘ülkücü’ süsü veren genç bir kadın kamera önünde dans ede..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı