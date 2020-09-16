Kaan Sarıaydın açıkladı: Büyük suikastler yaşanacak

Ünlü stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’nin zehirlenmesi ile ilgili çarpıcı tespitler yaptı.

Kaan Sarıaydın, suikaste uğramış ünlü kişilerin fotoğraflarını paylaşarak, “Her Açıdan programında açıklamıştım suikastlar yaşanacak diye ve bu suikastları iç kargaşa değil güç kulvarında bir nevi şike anlamını taşıyacağını paranın ve gücün yön değişimlerinin yaşanması için verilmiş startlar olduğunu ifade etmiştim” dedi.

'Daha çok şeyler göreceğiz'

Aleksy Navalny'nin zehirlenmesinin bir başlangıç olduğunu belirterek 'Rus muhalif bürokrat Aleksey Navalny zehirlenmesi ve buna binayen Almanyanın söylemleri Kuzey Akım projesini durdurmak maksadını taşıdığını anlamamak gerçekten saflık olur. Bu daha başlangıç. Daha çok aksıran, ıksıran ve de zehirlenen ölenlerin olduğu senaryoların gerçekleştiğini göreceğiz' ifadelerini kullandı.

'Bu kışa dikkat' dedi

Sarıaydın, kış aylarının çok sert geçeceğini ifade edenlere tepki göstererek ifade ederek, 'Evet, ben dedim ya bu kış çok sıcak olacak çok! Battık, yandık, bittik söylemlerine karşı akıl kargaşası yaşayan yurdumun güzel insanları, siz o safsatalara kulak asmayın. Dünyadan bihaber dünya ekonomisinden bihaber cahil insanların ve hain insanların yaptıkları safsatadan ibarettir. Yeni dünyada Türkiye gücüne güç katacaktır' dedi.