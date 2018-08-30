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K vitamini hangi besinlerde bulunur?

K vitamini hangi besinlerde bulunur? K vitaminin faydaları nelerdir? İşte K vitaminin faydaları...

30 Ağustos 2018 Perşembe 20:24
K vitamini hangi besinlerde bulunur?

K vitamini kanın pıhtılaşmasını sağlar ve kemikleri güçlendirir. Sık tüketilen yeşil yapraklı sebzelerde bulunduğu için K vitamini eksikliği nadir görülen bir durumdur.

K VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

K vitamini eksikliği, safra kesesi, böbrek ve karaciğer hastalıkları, kan seyrelten ilaç ve antibiyotik kullanımı, uzun süreli bilinçsiz diyet yapılması gibi durumlarda meydana gelir. Bu durum, vücudun vitamini emememesinden kaynaklanır. Bu nedenle eksikliği, yiyecek takviyesi ile giderilemez ve mutlaka bir hekime danışılmalıdır. Aşırı regl kanaması, deride morarma, dişetlerinde kanama, kanlı idrar, homeroid, kemiklerde ağrı ve güçsüzlük K vitamini eksikliği belirtileri arasında yer alır. Yeni doğan bebeklerde görülen göbekte kanama K vitamini eksikliğinden kaynaklanır.

K VİTAMİNİ FAZLASI

K vitamini yağda çözünen bir vitamin. Suda çözünen vitaminler gibi fazlası idrarla atılmaz. Aşırı miktarda alınan K vitamini, depolandığı organ karaciğerin fonksiyonlarını yerine getirmesine engel olabilir.

K VİTAMİNİN FAYDALARI

Kan yeterince pıhtılanmazsa vücutta kanamalar oluşur. Kan kaybı, B12 ve demir eksikliğine yol açar. B12 ve demir eksikliğinin sonuçları halsizlik, depresyon ve beyin fonksiyonları ile ilgili sorunlar yaşamaktır. Dolaylı da olsa K vitamininin faydaları arasında halsizliği, depresyonu, beyin fonksiyonlarının gerilemesini engellemek yer alır.

K VİTAMİNİ İÇEREN YİYECEKLER:

Kekik

Fesleğen

Adaçayı

Taze Soğan

Ispanak

Brüksel Lahanası

Brokoli

Karalahana

Kuşkonmaz

Maydanoz

Lahana

Marul

Pul biber

Kurutulmuş domates

Kuru karanfil

Paprika

Salatalık turşusu

Soya fasulyesi

Kereviz

Köri

Havuç

Kaju

İncir

Armut

Yabanmersini

Ahududu

Dut

Böğürtlen

 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 20:24
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